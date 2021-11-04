«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы
Московский «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Локомотив
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
Московский «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.
В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.
В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.