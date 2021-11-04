Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лестер
Спартак
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Антверпен
Фенербахче
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марсель
Лацио
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брага
Лудогорец
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Бетис
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ференцварош
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З
Рапид В
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рома
Буде-Глимт
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Унион Б
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Маккаби Хайфа
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн
Мура
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Спарта П
30
Футбол. Еврокубки
20:45
Брённбю
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Штурм
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
ПСВ
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Наполи
14
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Локомотив
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ХИК
30
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Алашкерт
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Партизан
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
ЦСКА Сф
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Яблонец
22
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
ЧФР
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Слован Бр
14
Футбол. Еврокубки
20:45
Омония
Базель
11
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Анортосис Фамагуста
22
Все события
23:07 (мск), источник: Газета.Ру

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Локомотив
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Читайте также
Галатасарай
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
 Разработан тест, определяющий подлинность вакцинации от COVID
Где продлят нерабочие дни
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь