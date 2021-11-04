«Локомотив» не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд — 10 поражений, 5 ничьих
«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Локомотив
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Московский клуб продлил серию без побед в еврокубках до 15 матчей. В последний раз «Локо» побеждал в сентябре 2019 года — в гостевом матче с «Байером» (2:1), когда командой руководил Юрий Семин.
С тех пор железнодорожники под руководством Семина, Марко Николича и Маркуса Гиздоля потерпели 10 поражений и 5 раз сыграли вничью в Лиге чемпионов и Лиге Европы.