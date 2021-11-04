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4 ноября, источник: Sports.Ru

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд — 10 поражений, 5 ничьих

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Локомотив
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Московский клуб продлил серию без побед в еврокубках до 15 матчей. В последний раз «Локо» побеждал в сентябре 2019 года — в гостевом матче с «Байером» (2:1), когда командой руководил Юрий Семин.

С тех пор железнодорожники под руководством Семина, Марко Николича и Маркуса Гиздоля потерпели 10 поражений и 5 раз сыграли вничью в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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