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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболисты «Спартака» не встали на колено перед матчем с «Лестером»

В эти минуты в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» проходит матч 4-го тура Лиги Европы. «Лестер Сити» принимает московский «Спартак».

Спартак
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Источник: Reuters

Перед матчем состоялась традиционная акция преклонения колена. Футболисты «Лестера», а также члены судейской бригады во главе с Халилом Мейлером из Турции встали на одно колено. Москвичи акцию не поддержали, никто из них не стал преклонять колено.

Источник: Reuters

«Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».

После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) — на третьем месте. Лидирует в группе «Наполи», в активе которого 7 очков. Второе место занимает «Легия» (6).

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