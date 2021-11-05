«Первый номер»: фанаты «Спартака» в восторге от игры Селихова с «Лестером»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Голами отличились Виктор Мозес и Даниэль Амартей. Вратарь «красно-белых» Александр Селихов отразил пенальти во втором тайме.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0919ecc586c7c4a5928c" data-vnd="0919ecc586c7c4a5928c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0919ecc586c7c4a5928c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты «красно-белых» выражали свое восхищение спасением Селихова в комментариях на страницах «Спартака» в социальных сетях и благодарили команду за игру.

— «На такой “Спартак” приятно смотреть! Держались до конца и не теряли концентрации. Все выполняли свои функции, только Соболев был ни о чем. Давайте так играть и в РПЛ!» — написал p0litepe0ple.

— «Спартак», ты ли это!?" — не узнал команду olegudachnyi.

— «Селихов и защита — браво за игру, вытащили матч», — высказал благодарность alex_syomin.

— «Стоило лишь убрать Рассказова, как появился результат», — посчитал speedrun17.

— «Это была команда! Бились до последней секунды! Спасибо, “Спартак”, — восхитился just.graff.

— «Селихов доказал, что он должен быть основным вратарем», — верит в Александра abdyldaev14.

— «Ужасная игра, у команды не было никакой мысли впереди. “Спартак” только отбивался», — добавил ложку дегтя novoseltsevnikita.

— «Я сегодня поседел! Спасибо ребятам за игру. Вот и отличие Селихова от Максименко. Один спасает, а второй пропускает», — сравнил вратарей sergektov.