«Первый номер»: фанаты «Спартака» в восторге от игры Селихова с «Лестером»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Болельщики московского «Спартака» высказались об игре команды в матче с английским «Лестером».
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Болельщики московского «Спартака» высказались об игре команды в матче с английским «Лестером».
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Голами отличились Виктор Мозес и Даниэль Амартей. Вратарь «красно-белых» Александр Селихов отразил пенальти во втором тайме.
Фанаты «красно-белых» выражали свое восхищение спасением Селихова в комментариях на страницах «Спартака» в социальных сетях и благодарили команду за игру.
— «На такой “Спартак” приятно смотреть! Держались до конца и не теряли концентрации. Все выполняли свои функции, только Соболев был ни о чем. Давайте так играть и в РПЛ!» — написал p0litepe0ple.
— «Спартак», ты ли это!?" — не узнал команду olegudachnyi.
— «Селихов и защита — браво за игру, вытащили матч», — высказал благодарность alex_syomin.
— «Стоило лишь убрать Рассказова, как появился результат», — посчитал speedrun17.
— «Это была команда! Бились до последней секунды! Спасибо, “Спартак”, — восхитился just.graff.
— «Селихов доказал, что он должен быть основным вратарем», — верит в Александра abdyldaev14.
— «Ужасная игра, у команды не было никакой мысли впереди. “Спартак” только отбивался», — добавил ложку дегтя novoseltsevnikita.
— «Я сегодня поседел! Спасибо ребятам за игру. Вот и отличие Селихова от Максименко. Один спасает, а второй пропускает», — сравнил вратарей sergektov.
В следующем матче Лиги Европы «Спартак» на своем поле сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 24 ноября.