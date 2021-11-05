Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Еврокубки
4.11
Лестер
Спартак
11
Футбол. Еврокубки
4.11
Антверпен
Фенербахче
03
Футбол. Еврокубки
4.11
Марсель
Лацио
22
Футбол. Еврокубки
4.11
Брага
Лудогорец
42
Футбол. Еврокубки
4.11
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
01
Футбол. Еврокубки
4.11
Байер
Бетис
40
Футбол. Еврокубки
4.11
Ференцварош
Селтик
23
Футбол. Еврокубки
4.11
Динамо З
Рапид В
31
Футбол. Еврокубки
4.11
Рома
Буде-Глимт
22
Футбол. Еврокубки
4.11
Унион Б
Фейеноорд
12
Футбол. Еврокубки
4.11
Славия Пр
Маккаби Хайфа
10
Футбол. Еврокубки
4.11
ПАОК
Копенгаген
12
Футбол. Еврокубки
4.11
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
32
Футбол. Еврокубки
4.11
Ренн
Мура
10
Все события
12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Первый номер»: фанаты «Спартака» в восторге от игры Селихова с «Лестером»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Болельщики московского «Спартака» высказались об игре команды в матче с английским «Лестером».

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Голами отличились Виктор Мозес и Даниэль Амартей. Вратарь «красно-белых» Александр Селихов отразил пенальти во втором тайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты «красно-белых» выражали свое восхищение спасением Селихова в комментариях на страницах «Спартака» в социальных сетях и благодарили команду за игру.

Читайте также
Скучно, но эффективно: «Спартак» с трудом выстоял в Англии

— «На такой “Спартак” приятно смотреть! Держались до конца и не теряли концентрации. Все выполняли свои функции, только Соболев был ни о чем. Давайте так играть и в РПЛ!» — написал p0litepe0ple.

— «Спартак», ты ли это!?" — не узнал команду olegudachnyi.

— «Селихов и защита — браво за игру, вытащили матч», — высказал благодарность alex_syomin.

— «Стоило лишь убрать Рассказова, как появился результат», — посчитал speedrun17.

— «Это была команда! Бились до последней секунды! Спасибо, “Спартак”, — восхитился just.graff.

— «Селихов доказал, что он должен быть основным вратарем», — верит в Александра abdyldaev14.

— «Ужасная игра, у команды не было никакой мысли впереди. “Спартак” только отбивался», — добавил ложку дегтя novoseltsevnikita.

— «Я сегодня поседел! Спасибо ребятам за игру. Вот и отличие Селихова от Максименко. Один спасает, а второй пропускает», — сравнил вратарей sergektov.

В следующем матче Лиги Европы «Спартак» на своем поле сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 24 ноября.

Лестер
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь