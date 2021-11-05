«Спартак» и «Локо» последние в своих группах. Шансы на плей-офф тают — надо только побеждать

В Лиге Европы сыграно 4 тура из 6, поэтому уже можно прикинуть, как сложится турнир для наших команд.

Группа E

И Заб. Проп. Разн. Очки 1. Галатасарай 4 3 1 +2 8 2. Лацио 4 4 3 +1 5 3. Марсель 4 3 3 0 4 4. Локомотив 4 2 5 –3 2

•‎ «Локомотив» идет последним, набрав всего 2 очка. Красно-зеленые ни разу не победили, забили всего два гола и вообще не выигрывают в еврокубках уже 15 матчей. Прорваться в плей-офф будет крайне сложно: впереди тяжелейшие матчи с мотивированными «Лацио» (дома) и «Марселем» (в гостях). В идеале надо побеждать дважды.

•‎ Фаворитом группы остается «Галатасарай», у которого 8 очков. Турков ждут домашний матч с «Марселем» и гостевой с «Лацио»: будет достаточно одной ничьей, чтобы уже чувствовать себя максимально комфортно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0919ecc586c7c4a5928c" data-vnd="0919ecc586c7c4a5928c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0919ecc586c7c4a5928c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

•‎ «Марсель» вырвал ничью против «Лацио», но все равно остался третьим в группе. На финише есть домашний матч с «Локо», но перед этим нужно разбираться с «Галатасараем».

•‎ Шансы «Лацио» на Лигу Европы чуть выше, чем у «Марселя»: есть одно очко преимущества и финиш группового этапа с «Галатасараем» — возможно, к этому моменту турки уже обеспечат себе плей-офф.

Группа C

И Заб. Проп. Разн. Очки 1. Наполи 4 11 6 +5 7 2. Легия 4 3 7 –4 6 3. Лестер 4 7 7 0 5 4. Спартак 4 7 8 –1 4

•‎ Теоретически у «Спартака» шансов на плей-офф больше, чем у «Локо», но картина в группе не менее тяжелая. Красно-белые сейчас на последнем месте с 4 очками, впереди домашняя игра с озлобленным «Наполи» и гостевая — с «Легией». Даже одна победа ничего не решит, поэтому нужно стараться брать максимум.

•‎ «Легия» после классного старта дважды проиграла «Наполи» (0:3 и 1:4) и теперь рискует пропустить плей-офф. Следующий матч — против «Лестера» в гостях — очень важен. В случае победы «Легия» даже может вырваться на первое место.

•‎ «Наполи» возглавляет группу, но, чтобы обеспечить плей-офф, надо победить «Спартак» в Москве. Итальянцы явно захотят отомстить за 2:3, красно-белым будет тяжело.

•‎ У «Лестера» 5 очков и третье место в группе, игра против «Легии» — определяющая. Вряд ли англичане согласны на Лигу Конференций.