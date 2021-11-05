«Спартак» и «Локо» последние в своих группах. Шансы на плей-офф тают — надо только побеждать
Положение «Спартака» покрепче.
Положение «Спартака» покрепче.
В Лиге Европы сыграно 4 тура из 6, поэтому уже можно прикинуть, как сложится турнир для наших команд.
|И
|Заб.
|Проп.
|Разн.
|Очки
|1. Галатасарай
|4
|3
|1
|+2
|8
|2. Лацио
|4
|4
|3
|+1
|5
|3. Марсель
|4
|3
|3
|0
|4
|4. Локомотив
|4
|2
|5
|–3
|2
• «Локомотив» идет последним, набрав всего 2 очка. Красно-зеленые ни разу не победили, забили всего два гола и вообще не выигрывают в еврокубках уже 15 матчей. Прорваться в плей-офф будет крайне сложно: впереди тяжелейшие матчи с мотивированными «Лацио» (дома) и «Марселем» (в гостях). В идеале надо побеждать дважды.
• Фаворитом группы остается «Галатасарай», у которого 8 очков. Турков ждут домашний матч с «Марселем» и гостевой с «Лацио»: будет достаточно одной ничьей, чтобы уже чувствовать себя максимально комфортно.
• «Марсель» вырвал ничью против «Лацио», но все равно остался третьим в группе. На финише есть домашний матч с «Локо», но перед этим нужно разбираться с «Галатасараем».
• Шансы «Лацио» на Лигу Европы чуть выше, чем у «Марселя»: есть одно очко преимущества и финиш группового этапа с «Галатасараем» — возможно, к этому моменту турки уже обеспечат себе плей-офф.
|И
|Заб.
|Проп.
|Разн.
|Очки
|1. Наполи
|4
|11
|6
|+5
|7
|2. Легия
|4
|3
|7
|–4
|6
|3. Лестер
|4
|7
|7
|0
|5
|4. Спартак
|4
|7
|8
|–1
|4
• Теоретически у «Спартака» шансов на плей-офф больше, чем у «Локо», но картина в группе не менее тяжелая. Красно-белые сейчас на последнем месте с 4 очками, впереди домашняя игра с озлобленным «Наполи» и гостевая — с «Легией». Даже одна победа ничего не решит, поэтому нужно стараться брать максимум.
• «Легия» после классного старта дважды проиграла «Наполи» (0:3 и 1:4) и теперь рискует пропустить плей-офф. Следующий матч — против «Лестера» в гостях — очень важен. В случае победы «Легия» даже может вырваться на первое место.
• «Наполи» возглавляет группу, но, чтобы обеспечить плей-офф, надо победить «Спартак» в Москве. Итальянцы явно захотят отомстить за 2:3, красно-белым будет тяжело.
• У «Лестера» 5 очков и третье место в группе, игра против «Легии» — определяющая. Вряд ли англичане согласны на Лигу Конференций.
Надеемся, наши клубы сыграют хотя бы там, если не пройдут дальше в ЛЕ.