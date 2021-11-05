Главный тренер «Лестера» отметил игру обороны «Спартака» в матче Лиги Европы

ТАСС, 5 ноября. Московский футбольный клуб «Спартак» показал качественную игру в обороне в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера». Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

В четверг «Лестер» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. В составе «Лестера» гол забил Дэниел Амарти (58-я минута), у «Спартака» отличился Виктор Мозес (51). На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

«Это была довольно сложная игра, у соперника была сильная защита. Мы создали очень много моментов, но в один момент мы потеряли концентрацию, и это стоило нам дорого. Расстроен результатом, но удовлетворен игрой команды», — сказал Роджерс.

«Варди недолго был на поле, ему просто не повезло с пенальти, — добавил Роджерс. — Мы создавали много моментов, в первом тайме мы были немного статичны, но во втором тайме были лучше. Наши ребята всегда были в зоне обороны соперника. Играли так, как планировали, но не получилось победить».