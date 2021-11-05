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11:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наполи» возглавил спартаковскую группу, Конте начал с инфарктной победы, Хайкин и «Буде-Глимт» снова огорчили Моуринью

Главные события 4-го тура в Лиге Европы и бонусы из Лиги конференций.

Наполи
Тоттенхэм Хотспур
Рома
МонакоЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Легия» больше не лидер, у «Марселя» четвертая ничья

Группа С

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 4.11.2021, 20:45

Легия1Наполи4

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 4.11.2021, 23:00

Лестер1Спартак1

Группа Е

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 4.11.2021, 23:00

Марсель2Лацио2

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 4.11.2021, 20:45

Галатасарай1Локомотив1

Еще до того, как «Спартак» вышел на поле в Лестере, в группе красно-белых «Легия» в течение тайма создавала проблемы «Наполи». Для начала забила, когда Младенович эффектным финтом поймал защитника и вывел на удар Эмрели. А потом хозяевам при помощи рук голкипера и перекладины удалось отстоять ворота после удара Зелиньски.

Едва же началась вторая половина, Младенович организовал еще один момент, который увенчался попаданием в штангу и промахом мимо пустых ворот успевшего на добивание Юри Рибейру. Упущенный шанс обошелся полякам дорого, а свой второй момент получивший право на пенальти Зелиньски реализовал.

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11-метровый номер два — заслуга долго лечившегося Мертенса. Бельгиец начал атаку, по ходу которой пытавшийся выбить мяч из штрафной ударом через себя Жозуе попал ногой в другого неаполитанца. Команда Лучано Спаллетти просто показала реальную разницу в классе. «Легия» больше не лидер, а «Наполи» усложнил перспективы «Спартака».

 


ИВНПМО
1. Наполи421111–67
2. Легия42023–76
3. Лестер41217–75
4. Спартак41127–84

25 ноября. Спартак — Наполи, Лестер — Легия.

Что касается группы, где выступает «Локомотив», то открывший счет «Марсель» и второй свой мяч в этом турнире забил с пенальти. Однако французы получили ответный гол на пятой добавленной к первому тайму минуте, а грубая ошибка Салиба при приеме мяча сделала Иммобиле лучшим снайпером в истории в истории «Лацио».

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На счету форварда 160 точных ударов в форме римских «орлов», только исторический гол не стал победным. Все-таки характер у «Марселя» не отнять, и если после коварной подачи Дженгиза Юндера итальянцев спасла штанга, то Пайет при помощи каркаса ворот цель поразил. Французы не смогли оторваться от «Локомотива», а «Галатарасай» остался лидером.

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ИВНПМО
1. Галатасарай42203–18
2. Лацио41214–35
3. Марсель40403–34
4. Локомотив40222–52

25 ноября. Галатасарай — Марсель, Локомотив — Лацио.

«Монако» разучился забивать

Группа В

Лига Европы 2021/2022
Группа B, 4.11.2021, 20:45

Монако0ПСВ0

Лига Европы 2021/2022
Группа B, 4.11.2021, 20:45

Реал Сосьедад1Штурм1

Игровое время вернувшегося в строй Александра Головина постепенно увеличивается. В минувшие выходные он сыграл чуть более получаса против «Бреста» во французском чемпионате, а в четверг провел на поле весь второй тайм. Одновременно с полузащитником сборной России на замену вышли Диоп и Сидибе. Чуть позже появился лучший снайпер «Монако» Бен Йеддер, однако атака монегасков снова отработала на холостых оборотах.

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По большому счету это касается и ПСВ, а игра с яркой для турнира вывеской стала большим разочарованием. В параллельном матче в Сан-Себастьяне было веселее, и по итогам первого тайма назревала сенсация. Лидирующий в испанском чемпионате «Реал Сосьедад» не использовал собственные моменты, тогда как едва ли не единственная ошибка в районе углового флажка завершилась тем, что Сакария выложил мяч на ногу бывшему московскому динамовцу Янтшеру.

После перерыва все стало становиться на свои места, однако баски ограничились голом Серлота. Еще одно взятие ворот в концовке отменил арбитр, и после двух ничьих все остались при своих. «Монако» сохранил лидерство, и в следующем туре его ждет судьбоносная домашняя игра против «Реал Сосьедад».

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Крал не помог отстоять победу

Группа Н

Лига Европы 2021/2022
Группа H, 4.11.2021, 20:45

Генк2Вест Хэм Юнайтед2

Лига Европы 2021/2022
Группа H, 4.11.2021, 23:00

Динамо З3Рапид В1

«Вест Хэм» пропустили от «Генка» первый гол в групповом турнире, а Пэйнтсилл не упустил свой шанс, нырнув за спины защитникам под передачу японца Ито. Переломить игру, как казалось, мог дубль Бенрама, который, как считают некоторые в Англии, может проиграть конкуренцию Влашичу. Только бывший полузащитник ЦСКА в этот раз не попал в заявку, тогда как алжирец уже сейчас набрал больше результативных баллов (8), чем за весь прошлый сезон.

Что касается Крала, то перенесший коронавирус экс-спартаковец наконец-то вернулся на поле и вышел на замену на 85-й минуте. В этот момент гостям требовалось сохранить победный счет, однако они пропустили, а собственный ворота поразил партнер Крала по сборной Чехии Соучек.

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Досрочный выход команды Дэвида Мойеса в ⅛ финала все равно состоялся. А выигрыш загребского «Динамо», у которого автором победного мяча стал выступавший в прошлом сезоне за «Уфу» Андрич, вывел хорватов на второе место.

Группа А
«Лион» — «Спарта» П — 3:0 (Слимани, 61, 63. Токо-Экамби, 90+2).
«Бреннбю» — «Рейнджерс» — 1:1 (Балогун, 45, в свои ворота — Хаджи, 77).
«Лион» стал первой командой, забронировавшей за собой место в плей-офф.
Группа D
«Антверпен» — «Фенербахче» — 0:3 (Яндаш, 9. Майер, 16. М. Бериша, 29).
«Олимпиакос» — «Айнтрахт» — 1:2 (Эль-Араби, 12 — Камада, 17. Хауге, 90+2).
Группа F
«Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн» — 0:1 (Эвандер, 56).
«Брага» — «Лудогорец» — 4:2 (Мусрати, 25. Юри Медейрос, 37. Галену, 40. Гонсалес, 73 — Сотириу, 33. Пластун, 79).
Группа G
«Ференцварош» — «Селтик» — 2:3 (Юранович, 11, в свои ворота. Узуни, 86 — Фурухаши, 3. Жота, 23. Абада, 60).
«Байер» — «Бетис» — 4:0 (Диаби, 42, 52. Вирц, 86. Амири, 90).

Лига конференций: постоянство Сон Хын Мина и Моуринью без реванша

Лига конференций 2021/2022
Группа G, 4.11.2021, 23:00

Тоттенхэм Хотспур3Витесс2

Лигу конференций нужно было придумать хотя бы для того, чтобы на несколько дней раньше увидеть премьеру Антонио Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма». И здесь, как и в АПЛ, итальянцу требовалось выправлять ситуацию, начав с очного спора за второе место в группе. Две недели назад «шпоры» потеряли его, уступив в Арнеме (0:1). Сейчас все встало на свои места, но сколько же нервных клеток это отняло!

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К середине первого тайма лондонцы уже вели 3:0, а первый гол новой эры забил Сон Хын Мин. Кореец в этом плане уникален, так как он записал на свой счет дебютные голы на новом стадионе «Тоттенхэма», под началом Жозе Моуринью и уволенного недавно Нуну! Вот только португалец оставил Конте сложное наследство, и к перерыву от перевеса хозяев ничего не осталось. Забавно, но погоню «Витесса» начал поразивший ранее собственные ворота Расмуссен.

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Ни о какой легкой прогулке говорить не приходилось. Напротив, Ллорис периодически творил чудеса в воротах, а Ромеро удалили за второе предупреждение на 59-й минуте. Гости, впрочем, в концовке остались без голкипера Шуберта, который побежал страховать защитников и получил красную карточку за попадание мяча в руку по версии арбитра, потому что повторы вызвали большие сомнения, а ВАР в третьем по статусу еврокубке не работает. Завершали же матч гости и вовсе вдевятером. «Тоттенхэму» это помогло, но очевидно, что у Конте впереди много работы.

Лига конференций 2021/2022
Группа C, 4.11.2021, 23:00

Рома2Буде-Глимт2

Унизительные 1:6 стали ударом по самолюбию Жозе Моуринью. Элементарная логика подсказывала, что на своем поле «Рома» будет мстить, однако норвежцы не только оказались готовы к активности «волков», но и ушли на перерыв, открыв счет. Получившего же вызов в сборную России Никиту Хайкина удалось пробить только в ситуации, когда Эль-Шаарави блестяще закрутил мяч в дальний верхний угол.

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Перелом? Как бы не так! Друг Холанна и герой первого матча Ботхейм посчитал, что дубля и трех голевых передач двухнедельной давности недостаточно. А так как римская оборона вдруг потеряла его в центре штрафной, прицельно пробил головой. Сделал то, что не удалось Манчини, который с нескольких метров попал в перекладину после скидки Шомуродова. И все же удачи и сэйвов Хайкина «Буде-Глимту» не хватило, и удар Ибаньеса показавший завидную реакцию голкипер парировал из-за линии ворот.

Было обидно, однако норвежцы могут гордиться собой. Разгромить клуб, претендующий на приставку «топ», а потом добиться достойного результата на его поле — это серьезное достижение.

Андрей Кузичев

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