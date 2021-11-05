«Наполи» возглавил спартаковскую группу, Конте начал с инфарктной победы, Хайкин и «Буде-Глимт» снова огорчили Моуринью

«Легия» больше не лидер, у «Марселя» четвертая ничья

Группа С

Лига Европы 2021/2022 Группа C, 4.11.2021, 20:45 Легия 1 Наполи 4

Лига Европы 2021/2022 Группа C, 4.11.2021, 23:00 Лестер 1 Спартак 1

Группа Е

Лига Европы 2021/2022 Группа E, 4.11.2021, 23:00 Марсель 2 Лацио 2

Лига Европы 2021/2022 Группа E, 4.11.2021, 20:45 Галатасарай 1 Локомотив 1

Еще до того, как «Спартак» вышел на поле в Лестере, в группе красно-белых «Легия» в течение тайма создавала проблемы «Наполи». Для начала забила, когда Младенович эффектным финтом поймал защитника и вывел на удар Эмрели. А потом хозяевам при помощи рук голкипера и перекладины удалось отстоять ворота после удара Зелиньски.

Едва же началась вторая половина, Младенович организовал еще один момент, который увенчался попаданием в штангу и промахом мимо пустых ворот успевшего на добивание Юри Рибейру. Упущенный шанс обошелся полякам дорого, а свой второй момент получивший право на пенальти Зелиньски реализовал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3d6huI2X3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3d6huI2X3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3d6huI2X3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

11-метровый номер два — заслуга долго лечившегося Мертенса. Бельгиец начал атаку, по ходу которой пытавшийся выбить мяч из штрафной ударом через себя Жозуе попал ногой в другого неаполитанца. Команда Лучано Спаллетти просто показала реальную разницу в классе. «Легия» больше не лидер, а «Наполи» усложнил перспективы «Спартака».



И В Н П М О 1. Наполи 4 2 1 1 11–6 7 2. Легия 4 2 0 2 3–7 6 3. Лестер 4 1 2 1 7–7 5 4. Спартак 4 1 1 2 7–8 4

25 ноября. Спартак — Наполи, Лестер — Легия.

Что касается группы, где выступает «Локомотив», то открывший счет «Марсель» и второй свой мяч в этом турнире забил с пенальти. Однако французы получили ответный гол на пятой добавленной к первому тайму минуте, а грубая ошибка Салиба при приеме мяча сделала Иммобиле лучшим снайпером в истории в истории «Лацио».

На счету форварда 160 точных ударов в форме римских «орлов», только исторический гол не стал победным. Все-таки характер у «Марселя» не отнять, и если после коварной подачи Дженгиза Юндера итальянцев спасла штанга, то Пайет при помощи каркаса ворот цель поразил. Французы не смогли оторваться от «Локомотива», а «Галатарасай» остался лидером.

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И В Н П М О 1. Галатасарай 4 2 2 0 3–1 8 2. Лацио 4 1 2 1 4–3 5 3. Марсель 4 0 4 0 3–3 4 4. Локомотив 4 0 2 2 2–5 2

25 ноября. Галатасарай — Марсель, Локомотив — Лацио.

«Монако» разучился забивать

Группа В

Лига Европы 2021/2022 Группа B, 4.11.2021, 20:45 Монако 0 ПСВ 0

Лига Европы 2021/2022 Группа B, 4.11.2021, 20:45 Реал Сосьедад 1 Штурм 1

Игровое время вернувшегося в строй Александра Головина постепенно увеличивается. В минувшие выходные он сыграл чуть более получаса против «Бреста» во французском чемпионате, а в четверг провел на поле весь второй тайм. Одновременно с полузащитником сборной России на замену вышли Диоп и Сидибе. Чуть позже появился лучший снайпер «Монако» Бен Йеддер, однако атака монегасков снова отработала на холостых оборотах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3awv0rZJJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3awv0rZJJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3awv0rZJJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По большому счету это касается и ПСВ, а игра с яркой для турнира вывеской стала большим разочарованием. В параллельном матче в Сан-Себастьяне было веселее, и по итогам первого тайма назревала сенсация. Лидирующий в испанском чемпионате «Реал Сосьедад» не использовал собственные моменты, тогда как едва ли не единственная ошибка в районе углового флажка завершилась тем, что Сакария выложил мяч на ногу бывшему московскому динамовцу Янтшеру.

После перерыва все стало становиться на свои места, однако баски ограничились голом Серлота. Еще одно взятие ворот в концовке отменил арбитр, и после двух ничьих все остались при своих. «Монако» сохранил лидерство, и в следующем туре его ждет судьбоносная домашняя игра против «Реал Сосьедад».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3a1O2oQ6J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3a1O2oQ6J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3a1O2oQ6J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Крал не помог отстоять победу

Группа Н

Лига Европы 2021/2022 Группа H, 4.11.2021, 20:45 Генк 2 Вест Хэм Юнайтед 2

Лига Европы 2021/2022 Группа H, 4.11.2021, 23:00 Динамо З 3 Рапид В 1

«Вест Хэм» пропустили от «Генка» первый гол в групповом турнире, а Пэйнтсилл не упустил свой шанс, нырнув за спины защитникам под передачу японца Ито. Переломить игру, как казалось, мог дубль Бенрама, который, как считают некоторые в Англии, может проиграть конкуренцию Влашичу. Только бывший полузащитник ЦСКА в этот раз не попал в заявку, тогда как алжирец уже сейчас набрал больше результативных баллов (8), чем за весь прошлый сезон.

Что касается Крала, то перенесший коронавирус экс-спартаковец наконец-то вернулся на поле и вышел на замену на 85-й минуте. В этот момент гостям требовалось сохранить победный счет, однако они пропустили, а собственный ворота поразил партнер Крала по сборной Чехии Соучек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3bFD7L8Z-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3bFD7L8Z-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3bFD7L8Z-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от West Ham United (@westham)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Досрочный выход команды Дэвида Мойеса в ⅛ финала все равно состоялся. А выигрыш загребского «Динамо», у которого автором победного мяча стал выступавший в прошлом сезоне за «Уфу» Андрич, вывел хорватов на второе место.

Группа А

«Лион» — «Спарта» П — 3:0 (Слимани, 61, 63. Токо-Экамби, 90+2).

«Бреннбю» — «Рейнджерс» — 1:1 (Балогун, 45, в свои ворота — Хаджи, 77).

«Лион» стал первой командой, забронировавшей за собой место в плей-офф.

Группа D

«Антверпен» — «Фенербахче» — 0:3 (Яндаш, 9. Майер, 16. М. Бериша, 29).

«Олимпиакос» — «Айнтрахт» — 1:2 (Эль-Араби, 12 — Камада, 17. Хауге, 90+2).

Группа F

«Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн» — 0:1 (Эвандер, 56).

«Брага» — «Лудогорец» — 4:2 (Мусрати, 25. Юри Медейрос, 37. Галену, 40. Гонсалес, 73 — Сотириу, 33. Пластун, 79).

Группа G

«Ференцварош» — «Селтик» — 2:3 (Юранович, 11, в свои ворота. Узуни, 86 — Фурухаши, 3. Жота, 23. Абада, 60).

«Байер» — «Бетис» — 4:0 (Диаби, 42, 52. Вирц, 86. Амири, 90).

Лига конференций: постоянство Сон Хын Мина и Моуринью без реванша

Лига конференций 2021/2022 Группа G, 4.11.2021, 23:00 Тоттенхэм Хотспур 3 Витесс 2

Лигу конференций нужно было придумать хотя бы для того, чтобы на несколько дней раньше увидеть премьеру Антонио Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма». И здесь, как и в АПЛ, итальянцу требовалось выправлять ситуацию, начав с очного спора за второе место в группе. Две недели назад «шпоры» потеряли его, уступив в Арнеме (0:1). Сейчас все встало на свои места, но сколько же нервных клеток это отняло!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3eUgoIvtE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3eUgoIvtE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3eUgoIvtE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К середине первого тайма лондонцы уже вели 3:0, а первый гол новой эры забил Сон Хын Мин. Кореец в этом плане уникален, так как он записал на свой счет дебютные голы на новом стадионе «Тоттенхэма», под началом Жозе Моуринью и уволенного недавно Нуну! Вот только португалец оставил Конте сложное наследство, и к перерыву от перевеса хозяев ничего не осталось. Забавно, но погоню «Витесса» начал поразивший ранее собственные ворота Расмуссен.

Ни о какой легкой прогулке говорить не приходилось. Напротив, Ллорис периодически творил чудеса в воротах, а Ромеро удалили за второе предупреждение на 59-й минуте. Гости, впрочем, в концовке остались без голкипера Шуберта, который побежал страховать защитников и получил красную карточку за попадание мяча в руку по версии арбитра, потому что повторы вызвали большие сомнения, а ВАР в третьем по статусу еврокубке не работает. Завершали же матч гости и вовсе вдевятером. «Тоттенхэму» это помогло, но очевидно, что у Конте впереди много работы.

Лига конференций 2021/2022 Группа C, 4.11.2021, 23:00 Рома 2 Буде-Глимт 2

Унизительные 1:6 стали ударом по самолюбию Жозе Моуринью. Элементарная логика подсказывала, что на своем поле «Рома» будет мстить, однако норвежцы не только оказались готовы к активности «волков», но и ушли на перерыв, открыв счет. Получившего же вызов в сборную России Никиту Хайкина удалось пробить только в ситуации, когда Эль-Шаарави блестяще закрутил мяч в дальний верхний угол.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3nD9ApkjG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3nD9ApkjG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3nD9ApkjG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Перелом? Как бы не так! Друг Холанна и герой первого матча Ботхейм посчитал, что дубля и трех голевых передач двухнедельной давности недостаточно. А так как римская оборона вдруг потеряла его в центре штрафной, прицельно пробил головой. Сделал то, что не удалось Манчини, который с нескольких метров попал в перекладину после скидки Шомуродова. И все же удачи и сэйвов Хайкина «Буде-Глимту» не хватило, и удар Ибаньеса показавший завидную реакцию голкипер парировал из-за линии ворот.

Было обидно, однако норвежцы могут гордиться собой. Разгромить клуб, претендующий на приставку «топ», а потом добиться достойного результата на его поле — это серьезное достижение.