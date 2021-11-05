Болельщица «Спартака» пробежалась голышом по улице, проиграв спор. Разделась и сдержала обещание: видео

На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти в исполнении нападающего «Лестера» Джейми Варди, однако одна из болельщиц московской команды не верила в это.

«Если Селихов возьмет пеналь, я в одних трусах пробегусь», — сказала болельщица перед 11-метровым ударом на видео, которое опубликовал журналист Дмитрий Егоров.

В итоге она проспорила и сдержала обещание. Не постеснявшись, девушка разделась до трусов и в таком виде пробежалась по улице. Соответствующие видео выложили в соцсетях Егоров и еще один журналист Иван Карпов, также присутствовавший при споре.