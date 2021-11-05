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15:06 (мск), источник: Sport24

Болельщица «Спартака» пробежалась голышом по улице, проиграв спор. Разделась и сдержала обещание: видео

Забавная история случилась по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).

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На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти в исполнении нападающего «Лестера» Джейми Варди, однако одна из болельщиц московской команды не верила в это.

«Если Селихов возьмет пеналь, я в одних трусах пробегусь», — сказала болельщица перед 11-метровым ударом на видео, которое опубликовал журналист Дмитрий Егоров.

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В итоге она проспорила и сдержала обещание. Не постеснявшись, девушка разделась до трусов и в таком виде пробежалась по улице. Соответствующие видео выложили в соцсетях Егоров и еще один журналист Иван Карпов, также присутствовавший при споре.

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Лестер
1:1
Первый тайм: 0:0
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