Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Еврокубки
4.11
Лестер
Спартак
11
Футбол. Еврокубки
4.11
Антверпен
Фенербахче
03
Футбол. Еврокубки
4.11
Марсель
Лацио
22
Футбол. Еврокубки
4.11
Брага
Лудогорец
42
Футбол. Еврокубки
4.11
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
01
Футбол. Еврокубки
4.11
Байер
Бетис
40
Футбол. Еврокубки
4.11
Ференцварош
Селтик
23
Футбол. Еврокубки
4.11
Динамо З
Рапид В
31
Футбол. Еврокубки
4.11
Рома
Буде-Глимт
22
Футбол. Еврокубки
4.11
Унион Б
Фейеноорд
12
Футбол. Еврокубки
4.11
Славия Пр
Маккаби Хайфа
10
Футбол. Еврокубки
4.11
ПАОК
Копенгаген
12
Футбол. Еврокубки
4.11
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
32
Футбол. Еврокубки
4.11
Ренн
Мура
10
Все события
12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Исторический гол, холод и утраченные шансы. Как «Кайрат» сыграл с «Карабахом» в Лиге конференций

«Кайрат» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги конференций уступил на своем поле «Карабаху». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой антураж сопровождал эту игру.

Кайрат
КарабахЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Поединки с азербайджанским клубом прошли в рамках спаренных туров. «Кайрат» надеялся взять реванш после поражения в Баку (1:2). Победа давала бы алматинцам шанс продолжить борьбу за выход из группы. Обратный же результат с большой долей вероятности отцеплял «желто-черных» от числа соискателей путевки в плей-офф.

Матч в Алматы прошел в экстремальных условиях. В день поединка выпал снег и стремительно холодало. В итоге две с половиной тысячи зрителей наблюдали за игрой при температуре −16 градусов.

Безусловно, некомфортные условия повлияли на действия команд. Но игра смотрелась. На каждом участке поля шла борьба, иногда ожесточенная. Моменты создавали и те, и другие.

На второй минуте «Карабах» был очень близок к голу. Но француз Абделла Зубир с пары метров промахнулся по пустым воротам. Еще в одном эпизоде Стасу Покатилову пришлось вступать в игру после коварной подсечки — мяч шел под перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается «Кайрата», то в первом тайме можно вспомнить еще удар головой Небойши Косовича. Голкипер гостей Шахруддин Магомедалиев с трудом, но справился с угрозой. А под конец тайма Хосе Канте не попал в пустые ворота, а Вагнер Лав угодил в штангу. Реализуй «Кайрат» хоть один из этих моментов, игра пошла бы по-другому.

Решающие эпизоды поединка произошли во второй половине. Все уместилось в 14 минут — с 58-й по 72-ю. Сначала гостям удалась контратака. Ибраима Уаджи убежал от защитников и поразил ближний угол. Спустя десять минут Канте продавил в штрафной защитника и создал гол из ничего. Это взятие ворот стало историческим — «Кайрат» забил дебютный мяч на своем поле во встрече групповой стадии еврокубков.

Впрочем, «Карабах» склонил чашу весов в свою сторону. И снова роковым стал забег, теперь уже в исполнении Зубира, которому не успел помешать Маки Баньяк, а Покатилов вышел из ворот, но по непонятной причине не стал встречать вингера гостей. Голкипер «Кайрата» лишь безынициативно проводил взглядом мяч, который пролетел над ним и спланировал в дальний угол. После матча Курбан Бердыев прокомментировал этот эпизод: «Мы смотрели этот эпизод со Стасом, он не должен был выходить, он остался в полупозиции и его перекинули, если бы он остался на месте, то, возможно, гола бы не было», — отметил наставник «Кайрата».

Финальный навал «Кайрата» не принес результата. «Карабах» увез три очка и с десятью баллами захватил единоличное лидерство в группе. Позже стало известно, что алматинцы после ничьей в матче «Омония» — «Базель» (1:1) потеряли все шансы на выход из группы. У швейцарцев теперь восемь очков и второе место, а киприоты с двумя баллами сместили представителя Казахстана на последнюю строчку в группе H. Ко всем бедам добавились потери Яна Вороговского и Нуралы Алипа. Оба были заменены. Бердыев отметил, что у Вороговского, вероятно, серьезная травма.

Алматинцы потерпели первое поражение на своем поле в еврокубках с августа 2018 года, когда в квалификации Лиги Европы капитулировали перед чешской «Сигмой» (1:2). Беспроигрышная домашняя серия «желто-черных» составляла восемь матчей.

Следующий поединок в Лиге конференций «Кайрат» проведет 25 ноября против «Базеля». Матч пройдет в Алматы. Уже очевидно, что швейцарский клуб, которому нужно первое место, выставит сильнейший состав.

Кайрат
1:2
Первый тайм: 0:0
Карабах
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь