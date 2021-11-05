Исторический гол, холод и утраченные шансы. Как «Кайрат» сыграл с «Карабахом» в Лиге конференций

Поединки с азербайджанским клубом прошли в рамках спаренных туров. «Кайрат» надеялся взять реванш после поражения в Баку (1:2). Победа давала бы алматинцам шанс продолжить борьбу за выход из группы. Обратный же результат с большой долей вероятности отцеплял «желто-черных» от числа соискателей путевки в плей-офф.

Матч в Алматы прошел в экстремальных условиях. В день поединка выпал снег и стремительно холодало. В итоге две с половиной тысячи зрителей наблюдали за игрой при температуре −16 градусов.

Безусловно, некомфортные условия повлияли на действия команд. Но игра смотрелась. На каждом участке поля шла борьба, иногда ожесточенная. Моменты создавали и те, и другие.

На второй минуте «Карабах» был очень близок к голу. Но француз Абделла Зубир с пары метров промахнулся по пустым воротам. Еще в одном эпизоде Стасу Покатилову пришлось вступать в игру после коварной подсечки — мяч шел под перекладину.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0919ecc586c7c4a5928c" data-vnd="0919ecc586c7c4a5928c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0919ecc586c7c4a5928c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается «Кайрата», то в первом тайме можно вспомнить еще удар головой Небойши Косовича. Голкипер гостей Шахруддин Магомедалиев с трудом, но справился с угрозой. А под конец тайма Хосе Канте не попал в пустые ворота, а Вагнер Лав угодил в штангу. Реализуй «Кайрат» хоть один из этих моментов, игра пошла бы по-другому.

Решающие эпизоды поединка произошли во второй половине. Все уместилось в 14 минут — с 58-й по 72-ю. Сначала гостям удалась контратака. Ибраима Уаджи убежал от защитников и поразил ближний угол. Спустя десять минут Канте продавил в штрафной защитника и создал гол из ничего. Это взятие ворот стало историческим — «Кайрат» забил дебютный мяч на своем поле во встрече групповой стадии еврокубков.

Впрочем, «Карабах» склонил чашу весов в свою сторону. И снова роковым стал забег, теперь уже в исполнении Зубира, которому не успел помешать Маки Баньяк, а Покатилов вышел из ворот, но по непонятной причине не стал встречать вингера гостей. Голкипер «Кайрата» лишь безынициативно проводил взглядом мяч, который пролетел над ним и спланировал в дальний угол. После матча Курбан Бердыев прокомментировал этот эпизод: «Мы смотрели этот эпизод со Стасом, он не должен был выходить, он остался в полупозиции и его перекинули, если бы он остался на месте, то, возможно, гола бы не было», — отметил наставник «Кайрата».

Финальный навал «Кайрата» не принес результата. «Карабах» увез три очка и с десятью баллами захватил единоличное лидерство в группе. Позже стало известно, что алматинцы после ничьей в матче «Омония» — «Базель» (1:1) потеряли все шансы на выход из группы. У швейцарцев теперь восемь очков и второе место, а киприоты с двумя баллами сместили представителя Казахстана на последнюю строчку в группе H. Ко всем бедам добавились потери Яна Вороговского и Нуралы Алипа. Оба были заменены. Бердыев отметил, что у Вороговского, вероятно, серьезная травма.

Алматинцы потерпели первое поражение на своем поле в еврокубках с августа 2018 года, когда в квалификации Лиги Европы капитулировали перед чешской «Сигмой» (1:2). Беспроигрышная домашняя серия «желто-черных» составляла восемь матчей.