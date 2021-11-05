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20:26 (мск), источник: Sport24

Смородская: «Спартак» — это клуб расистов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что футболисты «Спартака» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» не стали преклонять колено, не поддержав акцию в поддержку движения BLM.

Спартак
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Источник: Reuters
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Футболисты «Спартака» не встали на колено перед матчем с «Лестером»

«После матча с “Лестером” “Спартак” можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию.

Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт.


Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

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1:1
Первый тайм: 0:0
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