«Спартак» подаст в суд на Смородскую за обвинения в расизме

Ранее Смородская, комментируя тот факт, что футболисты «Спартака» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1) не стали преклонять колено и не поддержали акцию в поддержку движения Black Lives Matter (BLM), назвала «Спартак» «клубом расистов». Она также сказала, что это общая проблема российского футбола.





Акция BLM с преклонением колена возникла после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, после которого Флойд скончался в больнице. Этот инцидент привел к массовым беспорядкам в американских и европейских городах.