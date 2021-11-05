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20:32 (мск), источник: РБК

«Спартак» подаст в суд на Смородскую за обвинения в расизме

Московский футбольный клуб «Спартак» намерен обратиться к юристам после обвинений бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской в расизме. Просто так высказывания Смородской без внимания никто не оставит, подчеркнул в пресс-службе «красно-белых».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Смородская, комментируя тот факт, что футболисты «Спартака» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1) не стали преклонять колено и не поддержали акцию в поддержку движения Black Lives Matter (BLM), назвала «Спартак» «клубом расистов». Она также сказала, что это общая проблема российского футбола.


Акция BLM с преклонением колена возникла после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, после которого Флойд скончался в больнице. Этот инцидент привел к массовым беспорядкам в американских и европейских городах.

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