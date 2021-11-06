Кофрие, Джикия и Жиго — в пятёрке лучших игроков недели в Лиге Европы по выносам

Бельгийский защитник в матче 4-го тура с «Лестер Сити» (1:1) совершил 13 выносов. Это — второй показатель среди всех игроков. Больше только у Давида Аффенгрубера из «Штурма», он совершил 16 выносов. По девять выносов совершили Жиго и Джикия. Они делят 4-е место в этом рейтинге.