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6 ноября, источник: Газета.Ру

«Галатасарай» требует присудить ему победу в матче ЛЕ с «Локомотивом»

«Галатасарай» подал протест в УЕФА с требованием присудить ему победу в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) из-за того, что арбитр не удалил защитника «железнодорожников» Дмитрия Живоглядова после того, как показал ему две желтые карточки.

Галатасарай
ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сообщение опубликовано в Twitter турецкой команды.

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с “Локомотивом” или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в сообщении.

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На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Галатасарай
1:1
Первый тайм: 1:0
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