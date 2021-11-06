«Галатасарай» требует присудить ему победу в матче ЛЕ с «Локомотивом»

Сообщение опубликовано в Twitter турецкой команды.

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с “Локомотивом” или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в сообщении.

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.