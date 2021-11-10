«Галатасарай» проведет две выездные игры в еврокубках без болельщиков

Встреча соперников московского «Локомотива» по группе E прошла в Марселе 30 сентября и завершилась со счетом 0:0. Матч несколько раз прерывался из-за беспорядков на трибунах с участием турецких болельщиков, которые активно использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.

Дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла вердикт, запрещающий «Галатасараю» продавать билеты своим болельщикам на ближайшие два матча еврокубков еще 18 октября, за три дня до гостевой игры с «Локомотивом» (1:0), но стамбульский клуб оспорил решение, подав апелляцию. Во вторник апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу «Галатасарая», оставив первоначальный вердикт в силе.

Также «Галатасарай» должен заплатить штраф в 50 тысяч евро за поведение болельщиков и перечислись 8 тысяч «Марселю» в качестве возмещения ущерба, нанесенного фанатами стамбульского клуба.