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09:23 (мск), источник: Sport24

Главный бомбардир «Лацио» пропустит матч против «Локомотива» в ЛЕ

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, вероятнее всего, пропустит матч группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».

Локомотив
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Источник: Reuters

Футболист получил травму икроножной мышцы на тренировке, когда находился в расположении сборной Италии. Из-за повреждения Иммобиле не смог сыграть в матчах отбора ЧМ-2022 с командами Швейцарии (1:1) и Северной Ирландии (0:0).

По данным Calciomercato, Иммобиле до сих пор испытывает дискомфорт в ноге. Тренерский штаб «Лацио» не хочет рисковать здоровьем форварда, поэтому Иммобиле, скорее всего, не примет участие в матче Серии А с «Ювентусом» (20 ноября) и в игре Лиги Европы с «Локомотивом» (25 ноября).

В нынешнем сезоне Иммобиле забил 10 голов в 11 матчах за «Лацио» в Серии А.

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