Главный бомбардир «Лацио» пропустит матч против «Локомотива» в ЛЕ

Футболист получил травму икроножной мышцы на тренировке, когда находился в расположении сборной Италии. Из-за повреждения Иммобиле не смог сыграть в матчах отбора ЧМ-2022 с командами Швейцарии (1:1) и Северной Ирландии (0:0).

По данным Calciomercato, Иммобиле до сих пор испытывает дискомфорт в ноге. Тренерский штаб «Лацио» не хочет рисковать здоровьем форварда, поэтому Иммобиле, скорее всего, не примет участие в матче Серии А с «Ювентусом» (20 ноября) и в игре Лиги Европы с «Локомотивом» (25 ноября).