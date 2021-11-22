Маринато Гильерме пропустит игру с «Лацио» из-за травмы

«У Гильерме повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
Вратарю “Локомотива” потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления.
Гильерме пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».
«Локомотив» в 15 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В Лиге Европы железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами.