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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Маринато Гильерме пропустит игру с «Лацио» из-за травмы

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме получил повреждение в игре с «Ахматом» (1:2) и теперь пропустит ближайшие несколько матчей команды, включая встречу пятого тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Лацио».

Локомотив
Ахмат
ЛациоПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«У Гильерме повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

Вратарю “Локомотива” потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления.

Гильерме пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

«Локомотив» в 15 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В Лиге Европы железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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