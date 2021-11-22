Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21.11
Дженоа
Рома
02
Футбол. Зарубежный
21.11
Лион
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
21.11
Реал Сосьедад
Валенсия
00
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Жаль, протест “Галатасарая” не удовлетворили». Гисдоль — о возможной переигровке матча Лиги Европы

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением о протесте «Галатасарая» после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Локомотив
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— В Лиге Европы какие цели еще достижимы?

Читайте также
Маринато Гильерме пропустит игру с «Лацио» из-за травмы

— Мы приняли команду не в самом лучшем положении. Через пару дней предстоял матч с «Галатасараем», до этого в двух турах было набрано одно очко. Турецкий клуб должны были побеждать. Особенно хорошо играли в Стамбуле, но, к сожалению, игра завершилась вничью. Понятно, что теперь надо в двух оставшихся матчах дважды выигрывать. Шансы невелики, но мы постараемся за них зацепиться.

— Вас шокировало заявление «Галатасарая», который подал протест и попросил переигровку?

— Наоборот, хорошо воспринял. Если бы у них получилось, мы бы тогда вернулись в Стамбул и выиграли.

Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требовал либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

 Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Чувства Медведевой и Милохина, релакс жены Овечкина, развод Малафеева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь