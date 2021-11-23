Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо К
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Инсинье не поможет «Наполи» в матче со «Спартаком»

Фланговый нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не поможет своей команде в выездном матче Лиги Европы УЕФА со «Спартаком», информирует официальный сайт итальянского клуба.

Наполи
СпартакЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Лучший бомбардир «Наполи» получил травму перед матчем со «Спартаком»

Сообщается, что у Инсинье есть проблемы с коленом. На данный момент он не тренируется в общей группе «Наполи». Кроме того, выезд в Москву по разным причинам точно пропустят Виктор Осимхен, Замбо-Ангисса, Маттео Политано и Алессандро Дзаноли.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь