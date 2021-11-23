Инсинье не поможет «Наполи» в матче со «Спартаком»

Сообщается, что у Инсинье есть проблемы с коленом. На данный момент он не тренируется в общей группе «Наполи». Кроме того, выезд в Москву по разным причинам точно пропустят Виктор Осимхен, Замбо-Ангисса, Маттео Политано и Алессандро Дзаноли.