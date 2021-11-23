«Есть к чему стремиться»: Тренер «Наполи» Спаллетти оценил уровень российского футбола

«Что касается уровня российского футбола, если мы сравниваем с европейским, то всегда есть к чему стремиться, как и итальянскому. Здесь у нас много схожего. В России есть очень сильные команды, но в целом, если мы говорим об общем уровне, есть куда стремиться», — сказал Спаллетти.