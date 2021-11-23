Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» досрочно выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов

Голы забили Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90). Начало встречи было отложено из-за проблемы с аппаратурой у главного арбитра матча Феликса Брыха. Роналду забил свой шестой гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, на его счету 140 голов. Гол Санчо стал для него дебютным за команду, в «Манчестер Юнайтед» он перешел в июле из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Юнайтед» провел свой первый матч под руководством Майкла Каррика, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Уле Гуннара Сульшера. Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год, в его составе стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубков страны и английской лиги. Также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

Этой победой «Манчестер Юнайтед» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.

Первое место в группе F занимает «Манчестер Юнайтед» (10 очков, 5 матчей), второе — «Вильярреал» (7; 5), третье — итальянская «Аталанта» (5; 4), четвертое — швейцарский «Янг Бойз» (3; 4). В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет «Янг Бойз» 8 декабря. «Вильярреал» в этот же день на выезде сыграет с «Аталантой».