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23 ноября, источник: ТАСС

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» досрочно выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов

ТАСС, 23 ноября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 обыграл испанский «Вильярреал» в гостевом матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

Манчестер Юнайтед
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голы забили Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90). Начало встречи было отложено из-за проблемы с аппаратурой у главного арбитра матча Феликса Брыха. Роналду забил свой шестой гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, на его счету 140 голов. Гол Санчо стал для него дебютным за команду, в «Манчестер Юнайтед» он перешел в июле из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Юнайтед» провел свой первый матч под руководством Майкла Каррика, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Уле Гуннара Сульшера. Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год, в его составе стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубков страны и английской лиги. Также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

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Этой победой «Манчестер Юнайтед» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.

Первое место в группе F занимает «Манчестер Юнайтед» (10 очков, 5 матчей), второе — «Вильярреал» (7; 5), третье — итальянская «Аталанта» (5; 4), четвертое — швейцарский «Янг Бойз» (3; 4). В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет «Янг Бойз» 8 декабря. «Вильярреал» в этот же день на выезде сыграет с «Аталантой».

В матче группы E германская «Бавария» в гостях обыграла киевское «Динамо» (2:1). В другом матче группы «Барселона» принимает португальскую «Бенфику». «Бавария» ранее досрочно вышла в плей-офф, команда набрала 15 очков в пяти матчах, в активе «Барселоны» 6 очков после 4 матчей, далее следуют «Бенфика» (4; 4) и «Динамо» (1; 5).

Вильярреал
0:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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