«Спартак» в среду проведет домашний матч Лиги Европы против «Наполи»

«Спартак» и «Наполи» до этого играли в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, тогда красно-белые в гостях победили со счетом 3:2. Московский клуб подходит к этой встрече с семиматчевой серией без побед во всех турнирах, последний раз красно-белые выигрывали 3 октября, тогда команда оказалась сильнее грозненского «Ахмата» (1:0) в гостевой игре 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). 21 ноября «Наполи» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, в 13-м туре неаполитанцы уступили на выезде миланскому «Интеру» со счетом 2:3. Для команды это поражение стало вторым в сезоне после матча со «Спартаком».

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что команда готовится к игре с «Наполи» с позитивным настроем, несмотря на неудачную серию. «Мы столкнемся с сильным соперником — командой, которая идет первой в чемпионате Италии, — сказал Витория журналистам. — Игра будет очень сложной. С другой стороны, Лига Европы — турнир, где хотят играть, где есть сильные футболисты и команды, и нам нужно быть сфокусированными и сконцентрированными на игре. Любые нюансы могут сложиться позитивно в матче».

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Предматчевая пресс-конференция главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти прошла в Неаполе, во время нее наставник итальянской команды почти не уделил времени предстоящей игре из-за поражения в матче с «Интером», а также из-за большого количества травм в команде. «Такие сложности и трудности помогают человеку и команде стать лучше, помогают достигать тех целей, который мы ставим перед собой, — сказал Спаллетти. — Я понимал, что это случится. Мы должны достойно справиться с этими испытаниями, сделать это вместе. Вопрос выхода в плей-офф мы не хотим откладывать на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас».

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 24.11.2021, 18:30 Спартак - Наполи -

В матче со «Спартаком» из-за травмы колена не сможет сыграть капитан и нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Также встречу пропустят защитник Алессандро Дзаноли и полузащитник Маттео Политано, которые находятся на карантине из-за того, что их тесты на коронавирус дали положительные результаты. Кроме того, в игре не примет участие лучший бомбардир «Наполи» в Лиге Европы Виктор Осимхен, который получил множественные переломы лицевых костей в игре с «Интером».

У «Спартака» матч пропустят защитник Павел Маслов, полузащитник Роман Зобнин, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, которые продолжают восстановление от травм. Под вопросом участие полузащитника красно-белых Йоррита Хендрикса, который пропустил четыре последние игры из-за повреждения. Как сообщил Витория на пресс-конференции, нидерландский футболист начал заниматься на поле. На предматчевой тренировке во вторник Хендрикс тренировался вместе с командой.

Тедеско посетит матч

Во время матча температура воздуха опустится до одного градуса ниже нуля, однако полузащитник «Наполи» Жуан Жезус уверен, что это не должно повлиять на игру команды со «Спартаком». «Я играл в России несколько раз, не думаю, что температура окажет какое-то влияние на наш футбол, — сказал Жезус журналистам. — Мы хорошо разомнемся перед матчем, важно, как мы покажем себя на поле. У нас полноценная команда, есть хорошие игроки. Да, много травмированных, но мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата».

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что футболисты красно-белых настроены на победу в матче с «Наполи». «Мы все профессионалы, должны готовиться от игры к игре, должны думать позитивно, настраиваемся и хотим победить, — сказал он. — Мы не выигрывали полтора месяца, все хотим победить. Результат первой игры, конечно, внушает надежду, и хорошо, что удалось его добиться там. Мы постараемся добиться здесь результата».

Перед матчем стало известно, что его посетит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий тренер приедет на игру как частное лицо. Под руководством специалиста, который работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, команда заняла второе место в РПЛ в сезоне-2020/21. «Я думаю о том, чтобы готовить команду против соперника. Если будет предложение пообщаться, то можно и пообщаться», — отметил Витория.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что команда способна вновь выиграть у «Наполи». «Хочется, чтобы “Спартак” выполнил задачу, прошел дальше, — сказал Кононов ТАСС. — Думаю, что “Спартак” сможет повторить победу над “Наполи”. Игроки “Спартака” будут настроены, несколько футболистов “Наполи” не смогут принять участие в матче. Ситуация у красно-белых сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле, каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч».