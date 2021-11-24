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01:13 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 24 ноября. Санкт-петербургский «Зенит» в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью со шведским «Мальмё» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мальме
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

У «Мальмё» отличился Сёрен Риекс (28-я минута). В составе «Зенита» гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2). На 51-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 61-й минуте гол Дзюбы был отменен из-за офсайда.

«Зенит» гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. «Мальмё» занимает последнюю строчку турнирной таблицы, команда набрала одно очко и не сможет обогнать «Зенит» после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура «Зенит» обыграл шведскую команду со счетом 4:0.

Мальме
1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
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