«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в плей-офф Лиги Европы

У «Мальмё» отличился Сёрен Риекс (28-я минута). В составе «Зенита» гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2). На 51-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 61-й минуте гол Дзюбы был отменен из-за офсайда.

«Зенит» гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. «Мальмё» занимает последнюю строчку турнирной таблицы, команда набрала одно очко и не сможет обогнать «Зенит» после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура «Зенит» обыграл шведскую команду со счетом 4:0.