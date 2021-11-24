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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря

У Артема четыре промаха с «точки» за год. Теперь не забил «Мальме».

Зенит
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

После двух четвёртых мест в Лиге чемпионов «Зениту» ни в коем случае нельзя было опозориться вновь. В матче с «Мальмё» российскому клубу хватило ничьей, чтобы, наконец, обеспечить себе третье место и плей-офф Лиги Европы. Но складывалось всё непросто: уже на 28-й минуте хозяева вышли вперёд.

Сравнивать счёт ещё в начале второго тайма должен был Артём Дзюба. На 52-й минуте он сделал проникающую передачу на Вендела в штрафную, но того ценой фола остановил вратарь. Йохан Далин получил жёлтую карточку, а Дзюба отправился к «точке». Нападающий не смог переиграть голкипера, сильно ударив по центру. Классный сейв шведского вратаря! Кстати, перед исполнением 11-метрового форварду «Зенита» кричали собственные болельщики. «Уходи от мяча», — доносилось с гостевого сектора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арбитр Игорь Федотов так прокомментировал «Чемпионату» момент с пенальти: «В эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе арбитр разобрался правильно — вратарь не играл в мяч и сбил Вендела».

Во время загрузки произошла ошибка.

Это был четвёртый нереализованный пенальти форвардом «Зенита» с ноября 2020 года и 12-й за карьеру. Кстати, через девять минут Дзюба всё-таки пробил Далина, но мяч не засчитали — боковой судья поднял флажок, а бригада VAR согласилась с его решением.

В концовке встречи «Зенит» всё-таки добился ничьей. Судья назначил ещё один пенальти, и Ярослав Ракицкий не промахнулся. Шведские болельщики были недовольны решением арбитра и кричали «УЕФА — мафия».

Мальме
1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
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