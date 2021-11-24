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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак ответил Быстрову после матча в Мальме: Где красивый футбол? В Испании, в Англии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

Мальме
ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Он ответил на вопросы Дмитрия Губерниева и Владимира Быстрова из студии «Все на матч». В частности, экс-зенитовец Быстров предъявил претензии, что снова не увидел красивый футбол в исполнении чемпиона России против скромного соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

"Где красивый футбол? В Испании, в Англии… Где у нас еще есть красивый футбол?

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Лига чемпионов — это абсолютно другой уровень. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Здесь многое зависит от уровня игры, а этот уровень игры складывается из многих факторов. Незабитый пенальти не повлиял. Игра была нервная, рваная.

В первом тайме нужно было играть выше и смелее. Подсознательно где-то ответственность давила. Когда отступать некуда, то по накалу и самоотдаче претензий нет. Вендел играл с таким рассечением… За второй тайм больше спасибо.

Я уже был в раздевалке. Поздравил ребят с выходом в евровесну, поблагодарил за бойцовские качества. Запаса пока нет, нудно работать. Втык? Дадим. Уже дали", — сказал Семак во флэш-интервью.

«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета (4 очка), команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Мальме
1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
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