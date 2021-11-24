Семак ответил Быстрову после матча в Мальме: Где красивый футбол? В Испании, в Англии

Лига чемпионов — это абсолютно другой уровень. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Здесь многое зависит от уровня игры, а этот уровень игры складывается из многих факторов. Незабитый пенальти не повлиял. Игра была нервная, рваная.



В первом тайме нужно было играть выше и смелее. Подсознательно где-то ответственность давила. Когда отступать некуда, то по накалу и самоотдаче претензий нет. Вендел играл с таким рассечением… За второй тайм больше спасибо.



Я уже был в раздевалке. Поздравил ребят с выходом в евровесну, поблагодарил за бойцовские качества. Запаса пока нет, нудно работать. Втык? Дадим. Уже дали", — сказал Семак во флэш-интервью.