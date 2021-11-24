Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

«Зенит» сыграл вничью в Швеции с «Мальме» со счетом 1:1 и гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы весной. Таким образом, коэффициент баллов России составляет 32,282. К россиянам не смогла приблизиться Украина (31,400), поскольку киевское «Динамо» во вторник уступило «Баварии». Шотландцы имеют 32,700 балла.

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Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 3,100) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко.