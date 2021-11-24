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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В этом году Рождество рано пришло в Россию». Тренер «Мальме» остался недоволен судейством

Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон после ничьей с «Зенитом» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов критически высказался о ВАР.

Зенит
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Источник: Reuters

Сине-бело-голубые сравняли счет на 93-й минуте, реализовав пенальти.

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— В этом году Рождество рано пришло в Россию, — начал Томассон.

— Как вам судейство?

— Много было ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как мы сделали гол. Не могу сказать ничего больше.

— Вы не ответили на вопрос о судье.

— Я сказал с самого начала, что на этот раз праздник пришел в Россию слишком рано.

— Считаете ли вы результат незаслуженным?

— Мы играли хорошо против великолепной команды, которая тратит по 100 миллионов евро в год. Я доволен командой.

Мальме
1:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
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