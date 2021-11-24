«Челси» уничтожил «Ювентус», Левандовски чудо-голом замахнулся на рекорд Роналду, Карасев отменил мяч в ворота «Барселоны»
Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Группа Н
«Челси» — «Ювентус» — 4:0 (Чалоба, 25. Джеймс, 55. Хадсон-Одои, 58. Вернер, 90+5)
«Мальме» — «Зенит» — 1:1 (Рикс, 28 — Ракицкий, 90+3). Обзор — здесь.
«Зенит» сохранял математические шансы на выход в плей-офф при выполнении двух условий — собственной победы в Мальме и выигрыша «Ювентуса» на «Стэмфорд Бридж». Однако «Челси» не собирался сохранять интригу до визита в Санкт-Петербург и после мощного начала закономерно повел в счете. Гости протестовали, считая, что мяч отлетел к Чалобе от руки Рюдигера, однако ВАР криминала не усмотрел, и арбитр указал на центр.
Защитники синих — мастера на все руки. Они успевают и угрожать чужим воротам, записав на свой счет 16 из 43 командных голов в этом сезоне, и выполнять свои прямые обязанности. Во вторник это лучше всех продемонстрировал Тиагу Силва, который после атаки Мораты вынес мяч с линии пустых ворот ударом через себя. Бразильцу точно было сложнее, чем забившему аналогичным образом Левандовскому.
А когда вскоре после начала второго тайма Джеймс выстрелом с острого угла не оставил шансов Щенсны, «Юве» был обречен. Нынешняя версия «Старой синьоры» пока не готова к подвигам, тогда как «Челси» поймал кураж. То, что сделал с туринской обороной Лофтус-Чик перед тем, как выложить мяч Хадсону-Одои, — настоящее искусство и демонстрация абсолютного превосходства над соперником. И радость болельщиков, потому что три гола из четырех забили не просто англичане, а выпускники клубной академии.
Положение команд: 1. «Челси» — 12 очков, 2. «Ювентус» — 12, 3. «Зенит» — 4, 4. «Мальме» — 1.
8 декабря. «Зенит» — «Челси», «Ювентус» — «Мальме».
Группа Е
«Динамо» К — «Бавария» — 1:2 (Гармаш, 70 — Левандовски, 14. Коман, 42).
«Бавария», несмотря на гарантированное первое место, приехала в заснеженный Киев в практически боевом составе. Исключение — пятерка непривитых и отправленных на карантин футболистов, среди которых самыми заметными фигурами являются Киммих, Гнабри и Мусиала. Конечно, какие-то позиции были ослаблены, но критических кадровых сложностей у мюнхенцев не наблюдалось.
Киевлянам стоило дать сопернику полушанс, и Левандовски им воспользовался, отправив мяч в сетку эффектным ударом через себя. Не помешали даже расшнуровавшиеся бутсы, и польский бомбардир второй раз в карьере выдал серию из девяти матчей Лиги чемпионов с забитыми мячами. Леви снова замахнулся на рекорд Криштиану Роналду, который поражал ворота в 11 играх подряд.
Потрясающий контраст с командой Мирчи Луческу, у которой до вторника не было ни одного гола в нынешнем турнире. «Динамо» на него наиграло гораздо раньше 70-й минуты, выдав лучший еврокубковый матч этой осени, однако на последнем рубеже был великолепен Нойер. Немец проводил 124-й матч в главном еврокубке, что позволило повторить достижение Джанлуиджи Буффона. Среди вратарей больше сыграл только Икер Касильяс (177).
В конце концов Гармаш все-таки пробил Нойера, однако спасти игру «Динамо» не смогло и после второго матча дня потеряло шансы даже на плей-офф Лиги Европы.
«Барселона» — «Бенфика» — 0:0
Тренерский дебют Хави в Лиге чемпионов состоялся при судействе российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Они оказались в центре внимания на 35-й минуте, когда Отаменди выстрелил в верхний угол рикошетом от перекладины. Однако радость «Бенфики» сменилась разочарованием, так как при подаче углового мяч покинул пределы поля. Правда, повторов, однозначно подтверждающих правоту решения, так и не показали.
Между тем это был второй кряду момент «Бенфики» после того, как Тер Штеген остановил удар в упор в исполнении Яремчука. В целом же инициатива была у «Барселоны», которая интересно комбинировала и больше владела мячом, однако «орлов» выручили реакция Влаходимоса и перекладина, принявшая на себя эффектный дальний удар Демира.
Две главных драмы второго тайма — не засчитанный из-за офсайда гол Араухо, который неожиданно сыграл на правом фланге обороны. Вдобавок ко всему, исполняя удар с лета, уругваец получил травму, а после его замены оборона каталонцев допустила дикий провал на третьей добавленной минуте. На счастье «Барсы», Сеферович за явным преимуществом выиграл конкурс на самый невероятный промах года, когда не попал в пустой угол, уже пробросив мяч мимо Тер Штегена.
Упустив шанс выйти на второе место, «Бенфика» находится в лучшем положении. В случае домашней победы над лишенным стимулов «Динамо» лиссабонцы не выйдут в плей-офф только при одном варианте — если «Барселона» совершит подвиг и обыграет в Мюнхене «Баварию».
Положение команд: 1. «Бавария» — 15 очков, 2. «Барселона» — 7, 3. «Бенфика» — 5, 4. «Динамо» К — 1.
8 декабря. «Бавария» — «Барселона», «Бенфика» — «Динамо» К.
Группа F
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Криштиану Роналду, 78. Санчо, 90)
«Янг Бойз» — «Аталанта» — 3:3 (Сьебатше, 39. Сьерро, 80. Хефти, 84 — Сапата, 10. Паломино, 51. Муриэль, 88).
Выиграв первый матч вечера в этой группе, «МЮ» не только гарантировал себе место в плей-офф, но и дал «Аталанте» шанс выйти на вторую сточку. Казалось, бергамаски своего не упустят. Они мощно начали игру, что вылилось в гол Сапаты, однако «Янг Бойз» после трех поражений выдали игру жизни и едва не привели в восторг своих горячих болельщиков.
Чемпионы Швейцарии дважды отыгрывались и едва не вырвали победу, когда защитник Хефти шикарным ударом отправил мяч в «девятку». Однако гостей, за которых снова не сыграл оставшийся в запасе Миранчук, спас Муриэль. Едва выйдя на поле, колумбиец блестяще исполнил штрафной и первым касанием закрутил мяч в ближний угол. Теперь отдавший все силы и эмоции «Янг Бойз» сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф Лиги Европы, а команде Джан Пьеро Гасперини через две недели нужна домашняя победа над «Вильярреалом».
Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 10 очков, 2. «Вильярреал» — 7, 3. «Аталанта» — 6, 4. «Янг Бойз» — 4.
8 декабря. «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», «Аталанта» — «Вильярреал».
Группа G
«Севилья» — «Вольфсбург» — 2:0 (Хоан Хордан, 12. Рафа Мир, 90+7)
«Лилль» — «Зальцбург» — 1:0 (Дэвид, 31).
Севильцы загнали себя в угол и героически выбрались с последнего места. Завершить первый тайм в свою пользу команде Хулена Лопетеги помогли идеальный кросс Ракитича на голову Хоана Хордана и реакция Буну, который прервал сложный удар в перекладину. Андалусийцы были сильнее, однако сняли все вопросы только на исходе добавленного арбитром времени.
Теперь они могут стать первой после «Аталанты» командой, которая вышла в плей-офф, не одержав ни одной победы в первых четырех турах. Для этого нужно в очном споре превзойти в гостях «Зальцбург», лишенный поддержки болельщиков из-за введенного в Австрии частичного локдауна.
При этом шансы выйти из группы есть даже у замыкающего таблицу «Вольфсбурга», который в случае домашнего выигрыша у «Лилля» обойдет лидирующих французов благодаря балансу личных встреч. Во вторник же успех «догам» снова принес канадец Дэвид: по результативности среди родившихся в 2000-х годах футболистов он всего один мяч уступает Холанну (12 против 13).
Положение команд: 1. «Лилль» — 8 очков, 2. «Зальцбург» — 7, 3. «Севилья» — 6, 4. «Вольфсбург» — 5.
1-м с 1931 года английским тренером, начавшим работу с «МЮ» с победы, стал Майкл Кэррик.
6 голевых передач на счету лучшего ассистента текущего турнира — полузащитника «МЮ» Бруну Фернандеша.
6 футболистов забивали в пяти стартовых турах группового раунда. Однако — в отличие от Алессандро Дель Пьеро, Сергея Реброва, Неймара и Эрлинга Холанна — Левандовски и Криштиану Роналду синхронно добились этого в двух разных турнирах.
17 сезонов подряд двузначное количество голов забивает Криштиану Роналду.
Автор: Андрей Кузичев