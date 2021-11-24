Карпин был прав — мы жутко боимся важных матчей. Игра «Зенита» с «Мальме» это доказала

После провала в Хорватии главную проблему нашего футбола неожиданно озвучил Ведран Чорлука: «В ключевых матчах России не хватает яиц». На следующий день эту же мысль развил Валерий Карпин: «Полностью согласен [с Чорлукой]. У любого игрока спросишь, скажет: “Я трус? Да нет, я-то не трус, вы чего?” А потом на поле смотришь — никто под мяч не открывается».

«Зенит» приехал в Швецию с той же миссией, что была у сборной в Сплите. Но мы же знаем: как только нас устраивает ничья, начинаются проблемы. Эта классика сработала даже сейчас, когда нужно было не проиграть скромнейшему «Мальме», который два месяца назад получил в Питере 0:4.

Понятно, что в том матче сказалось удаление (банда Йон-Даль Томассона 40 минут отбивалась в меньшинстве), но это точно не повод играть в Швеции так осторожно и беззубо, как «Зенит» до перерыва. Пять защитников, куча проблем при построении атак и, конечно, привоз при минимальном давлении — игроки «Мальме» не то чтобы сверкали впереди, но в эпизоде с голом разобрались пугающе легко.

Про Деяна Ловрена рассказывали, что в своем первом интервью в «Зените» он прошелся по уровню премьер-лиги. Фразу защитника про то, что «со скоростями в РПЛ можно забыть все, что умел до этого» в последний момент вырезали из финальной версии (чтобы никого не обижать), но игра хорвата доказывает, что он был прав. Спустя пару месяцев в России Деян стабильно плох даже на фоне внутренних соперников «Зенита» — неудивительно, что в еврокубках его ошибки особенно бросаются в глаза: перед голом Серен Рикс элементарно раскачал Ловрена двумя ложными замахами, хотя для этого было минимум времени и пространства.

— Игра была нервная, рваная — в первом тайме нужно было действовать смелее, — сказал Семак после матча. — Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось. Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду.

Ничего не напоминает? Ровно об этом же говорил Карпин после Хорватии, где игроки сборной должны были играть смело и в давление, но вжались в штрафную (хотя никто особо не прессинговал) и не могли отдать три точных паса подряд. Но если в Сплите растерялась перед крепкими хорватами, то «Зенит» смутился аутсайдера ЛЧ — причем это касается не только наших игроков.

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Например, Барриос, который царит в РПЛ, просто выпадал из игры, Клаудиньо быстро выключили мелкими фолами (повезло, что его вовремя оттаскивали от второй карточки за споры с судьей). Про ценник Малкома вообще лучше не вспоминать — на его перепродаже отобьется в лучшем случае треть суммы.

— Согласен, что сыграли неважно, — признал Ярослав Ракицкий. — После гола пропущенного началась какая-то паника, неразбериха… Непонятно. Лига чемпионов — это праздник. Я все время партнерам говорю. Мы должны играть, не боясь за результат, не боясь допустить ошибку. Надо что-то менять. Что менять? Может, в башке поковыряться. Этот вопрос надо тренерам задавать.

Символично, что вопрос тренерам к тому времени уже задал Владимир Быстров. И после возгласа в прямом эфире: «Где красивый футбол?» услышал от Семака максимально расплывчатый ответ про Англию и Испанию — и то, что «в Европе мы не на тех ролях».

Но ведь дело не в этом. Не на тех ролях в Европе не только «Зенит» — и это абсолютно не мешает раскрываться тем, от кого никто не ждет прорыва.

Например, «Янг Бойз» без проблем разбирается с «МЮ» и забивает три «Аталанте», «Брюгге» на равных бьется с «ПСЖ», а «Шахтер» вырубает «Реал» на «Бернабеу».

И это только эта Лига чемпионов — таких примеров полно каждый сезон. Никто не закрывается — клубы рекламируют, продвигают себя и завоевывают аудиторию.

А что «Зенит»? Ноль побед в 16 гостевых матчах в еврокубках, третий сезон мимо плей-офф ЛЧ, осторожная тактика и никакого шоу. Да, досрочное третье место в группе и попадание в Лигу Европы — очевидный прогресс и неплохое достижение. Но с игрой, как против «Мальме», там просто нечего делать.

Пора менять ментальность и перестать бояться — в Швеции перестроились в перерыве, не поплыли после незабитого пенальти (респект Дзюбе, что не расклеился и заработал вторую «точку») и отыгрались вдесятером.

Значит, яйца есть. Значит, можно играть по-другому: смелее, ярче и гораздо качественнее.

Сборной России это тоже касается — до стыков и Лиги Европы есть куча времени, чтобы переосмыслить ментальность и перестать бояться важных матчей.