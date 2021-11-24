У «Спартака» хорошие шансы против «Наполи». Лидер Серии А потерял много игроков

«Спартак» сыграет с лидером чемпионата Италии и группы С Лиги Европы, но всё не так страшно, как кажется.

И дело не только в том, что команда Руя Витории уже побеждала «Наполи» в матче первого круга в Неаполе. Красно-белым не нужно бояться соперника, поскольку «партенопейцы» остались без группы важных игроков перед полётом в Москву. И эта ситуация, возможно, беспокоит главного тренера итальянской команды Лучано Спаллетти даже больше, чем первое поражение в Серии А — от «Интера» (1:3) в минувшее воскресенье. Кстати, «Наполи» впервые проиграл с того дня, как уступил «Спартаку» в ЛЕ.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 24.11.2021, 18:30 Спартак - Наполи -

Прежде всего «партенопейцы» потеряли двух лидеров атаки и самых результативных игроков команды. Лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен (9+2 в нынешнем сезоне) получил в матче с «Интером» травму лица, столкнувшись головами с Миланом Шкриньяром. Обследование выявило у нигерийца перелом глазницы и скулы, в ближайшее время он перенесёт операцию. Судя по всему, нападающий пропустит три месяца.

Спаллетти признавался, что Осимхен напоминает ему Джорджа Веа и Марко ван Бастена, и тренер ставит нигерийца на данный момент даже выше Килиана Мбаппе. Вот такую акулу Шкриньяр — тот самый защитник, забивший в свои ворота в матче России со Словакией — поймал и обезвредил на радость спартаковцам.

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Лучший ассистент «Наполи» Лоренцо Инсинье (5+5 в этом сезоне) угодил в лазарет из-за проблем с коленом. Победитель Евро-2020 в составе сборной Италии очень полезен, несмотря на то что у него есть проблемы и с клубом. Он не смог договориться с «Наполи» о продлении контракта. Представитель Инсинье сообщил, что игрок был очень удивлён предложенным новым договором, по которому его зарплата понижалась на 50%, и, скорее всего, уйдёт будущим летом свободным агентом. Напомним, в межсезонье Лоренцо, по слухам, отклонил предложение «Зенита», а теперь не приедет в Россию и на матч Лиги Европы.

Ещё три футболиста «Наполи» выбыли из-за положительного теста на коронавирус — защитник Алессандро Дзаноли, полузащитник Диего Демме и вингер Маттео Политано. Последний тоже входит в число самых результативных игроков команды — забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Демме же очень не везёт в нынешнем сезоне: до конца сентября он восстанавливался от травмы связки колена, из-за которой пропустил два месяца, а теперь подхватил ковид.

Повреждение получил и центральный полузащитник Андре Замбо Ангисса — лидер «Наполи» по успешным обыгрышам (3,0 обводки за 4,3 попытки, по данным InStat, в среднем за 90 минут игры). У камерунца травмирована приводящая мышца бедра. Ориентировочные сроки его выздоровления — от 20 дней до месяца.

Продолжает список потерь «партенопейцев» атакующий хавбек Адам Уна. Это не настолько ценный игрок для Спаллетти, тем не менее в сложившейся кадровой ситуации каждая боевая единица на счету. У алжирца с начала октября проблемы с мышцами.

Помимо того, под вопросом участие в матче со «Спартаком» центрального защитника Костаса Маноласа, который пропустил больше месяца и только вернулся к тренировкам в общей группе после травмы бедра, а также защитника Кевина Малку. Ещё один игрок обороны — Фаузи Гулам — просто не заявлен на Лигу Европы.

«Сложности помогают стать лучше, достигать высоких целей, которые ставим перед собой, — прокомментировал эту тему Спаллетти. — Мы побеждали, но знали, что будут и поражения, и травмы. Нам необходимо справляться с этой ситуацией всем вместе. У нас есть игроки, готовые выйти на замену».

В общей сумме лидер Серии А недосчитался около десятка футболистов. Это повышает шансы «Спартака», хотя состав «Наполи» достаточно глубокий. Инсинье и Осимхена, по всей видимости, заменят игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс и Андреа Петанья — тоже классные форварды.