«Такой футбол нам не нужен! Трусливый». Реакция на ничью «Зенита»

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

«Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол? Лига чемпионов — это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов», — сказал Семак после матча «Мальме» — «Зенит».

Андрей Аршавин, экс-нападающий лондонского «Арсенала» и «Зенита»

Бронзовый призер чемпионата Европы считает, что Артем Дзюба не наиграл на гол в гостевом матче.

«Почему не забил Артем пенальти? Потому что не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного повезло вратарю», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Владимир Быстров, экс-полузащитник «Зенита»

По его мнению, судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Зенита» на последних минутах матча.

Такой футбол нам не нужен! Трусливый. Приехали к никакому “Мальме” играть в пять защитников, все на своей половине поля. Что вы там обороняетесь? Владимир Быстров

«Для чего этот результат? Вы и так выйдете в Лигу Европы! Покажите красивый футбол! Почему мы этого не увидели?», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Властимил Петржела, бывший наставник «Зенита»

“Зенит” в Европе не может играть — это факт. С этим ничего не поделаешь. Властимил Петржела

«Ничейный результат меня не удивил. Рассчитывал, что-либо будет ничья, либо “Зенит” проиграет. Все равно далеко в Лиге Европы “Зенит” не пройдет. Получит сильную команду — и конец. Даже на первых стадиях. Незабитый пенальти Дзюбы? Он нормально играет, но в этот раз не получилось забить. Ничего страшного не вижу, это футбол», — сказал Петржела «СЭ».

Владислав Радимов, обладатель кубка УЕФА в составе «Зенита»

«Первый тайм “Зенит” провел откровенно слабо, и это надо признать. После перерыва команда прибавила, заработали и реализовали пенальти, благодаря которому сумели добиться необходимого результата. На победу в этом матче “Зенит” не наиграл точно, но самое главное, что сумел добиться ничейного результата, который был нужен. Результат есть, а качество игры, конечно, было не как в матче со “Спартаком”, “Динамо” или “Нижним Новгородом”, — сказал Радимов в разговоре с “РБ Спорт”.

Борис Раппопорт, экс-тренер «Зенита»