В «Локомотиве» рассматривают участие Смолова в матче с «Лацио», Жемалетдинов не сыграет

«Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с “Ахматом” была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Федор Смолов — вполне, мы рассматриваем его.



Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот — соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинга», — сказал Гисдоль.