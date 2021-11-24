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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Локомотиве» рассматривают участие Смолова в матче с «Лацио», Жемалетдинов не сыграет

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио» высказался о кадровой ситуации в команде перед игрой.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио» высказался о кадровой ситуации в команде перед игрой.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 25.11.2021, 20:45

Локомотив-Лацио-

«Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с “Ахматом” была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Федор Смолов — вполне, мы рассматриваем его.

Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот — соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинга», — сказал Гисдоль.

Ранее 31-летний Смолов пропустил матч 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2) из-за повреждения. 25-летний Жемалетдинов также не принял участие в игре с грозненцами, у него травма голени.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 20.45 мск.

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