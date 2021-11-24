С кем «Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы? Все потенциальные соперники

Список потенциальных соперников сине-голубых на этой стадии насчитывает 25 клубов. Он сократится после игр группового этапа Лиги Европы, которые состоятся 24 и 25 ноября.

В раунде стыковых матчей Лиги Европы встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов. Стыковые игры пройдут 17 и 24 февраля. Жеребьёвка состоится 13 декабря и начнётся в 15:30 мск.