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16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

С кем «Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы? Все потенциальные соперники

«Зенит», накануне гарантировавший себе третье место в группе Лиги чемпионов, пробился в раунд стыковых матчей Лиги Европы за право сыграть в ⅛ финала второго по значимости еврокубка.

ЗенитЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Список потенциальных соперников сине-голубых на этой стадии насчитывает 25 клубов. Он сократится после игр группового этапа Лиги Европы, которые состоятся 24 и 25 ноября.

В раунде стыковых матчей Лиги Европы встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов. Стыковые игры пройдут 17 и 24 февраля. Жеребьёвка состоится 13 декабря и начнётся в 15:30 мск.

Потенциальными соперниками «Зенита» на этой стадии соревнований являются: «Спарта» Прага, «Рейнджерс», «Брондбю», «Монако», «Реал Сосьедад», ПСВ, «Наполи», «Легия», «Лестер», «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Галатасарай», «Лацио», «Марсель», «Брага», «Црвена Звезда», «Мидтьюлланн», «Байер», «Бетис», «Селтик», «Вест Хэм», «Динамо» Загреб, «Генк» и «Рапид».

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Первый тайм: 1:0
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