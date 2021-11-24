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18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доменико Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион «Открытие Банк Арену», где красно-белые проведут матч с «Наполи».

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сегодня, 24 ноября, в 18.30 мск «Спартак» сыграет в Москве с «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

36-летний Тедеско тренировал красно-белых с 2019-го по май 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» с 7 баллами располагается на первой строчке.

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