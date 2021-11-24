Доменико Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»

Сегодня, 24 ноября, в 18.30 мск «Спартак» сыграет в Москве с «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

36-летний Тедеско тренировал красно-белых с 2019-го по май 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.