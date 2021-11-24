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20:36 (мск), источник: РБК

«Спартак» победил «Наполи» и возглавил группу в Лиге Европы

Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Наполи
СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Оба мяча хозяев на счету Александра Соболева, который реализовал пенальти на 3-й минуте встречи и замкнул передачу Виктора Мозеса на 28-й. У гостей отличился Элиф Элмас на 64-й.

Соболев забил пять мячей в пяти матчах турнира.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак», который также был сильнее «Наполи» в матче в Италии, набрал семь очков и сместил неаполитанцев с первой строчки в группе С. Однако уже в четверг — после матча польской «Легии» и английского «Лестера» — московский клуб переместится на вторую строчку.

В заключительном матче группового этапа «Спартак» сыграет с «Легией» в Варшаве 9 декабря, а «Наполи» в тот же день примет английский «Лестер».

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