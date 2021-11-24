«Спартак» победил «Наполи» и возглавил группу в Лиге Европы
Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Оба мяча хозяев на счету Александра Соболева, который реализовал пенальти на 3-й минуте встречи и замкнул передачу Виктора Мозеса на 28-й. У гостей отличился Элиф Элмас на 64-й.
«Спартак», который также был сильнее «Наполи» в матче в Италии, набрал семь очков и сместил неаполитанцев с первой строчки в группе С. Однако уже в четверг — после матча польской «Легии» и английского «Лестера» — московский клуб переместится на вторую строчку.
В заключительном матче группового этапа «Спартак» сыграет с «Легией» в Варшаве 9 декабря, а «Наполи» в тот же день примет английский «Лестер».