Лучано Спаллетти демонстративно не пожал руку Рую Витории после матча

Футбол, Лига Европы, Группа C24.11.2021, 18:30 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена
|Руй Витория
|Лучано Спаллетти
|Александр Соболев
|3′
|Эльиф Эльмас(Андреа Петанья)
|64′
|Александр Соболев(Виктор Мозес)
|28′
|57
|Александр Селихов
|1
|Алекс Мерет
|2
|Самюэль Жиго
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|3
|Максимилиано Кофрие
|5
|Гильерме Жуан Жезус
|14
|Георгий Джикия
|6
|Мариу Руй
|6
|Айртон
|26
|Калиду Кулибали
78′
|18
|Наиль Умяров
|11
|Ирвинг Лосано
|68
|Руслан Литвинов
14′
|7
|Эльиф Эльмас
|7
|Александр Соболев
88′
|14
|Дрис Мертенс
|8
|Виктор Мозес
83′
|37
|Андреа Петанья
|92
|Николай Рассказов
|20
|Петр Зелиньски
|22
|Михаил Игнатов
72′
|68
|Станислав Лоботка
78′
|17
|Александр Ломовицкий
|13
|Амир Ррахмани
|24
|Квинси Промес
90+2′90′
|11
|Джордан Ларссон
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано(Франция)
|Боковой судья
|Сириль Грингор(Франция)
|ВАР
|Франсуа Летексье(Франция)
|Ассистент ВАР
|Амори Делерю(Франция)