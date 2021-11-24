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20:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучано Спаллетти демонстративно не пожал руку Рую Витории после матча

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского «Спартака» Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Спартак
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Источник: AP 2021

Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

После игры Витория подошёл к итальянцу, однако тот демонстративно поднял руки вверх и ушёл в подтрибунное помещение.

Во время загрузки произошла ошибка.
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