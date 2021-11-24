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7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
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20:50 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» выиграл дома впервые за 2 месяца. У команды 4 победы в 12 играх на «Отрытие Банк Арене» в этом сезоне

«Спартак» дома победил «Наполи» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Команда Руя Витории победила на «Открытие Банк Арене» впервые с 25 сентября. Тогда соперником красно-белых была «Уфа» (2:0).

Всего в этом сезоне у «Спартака» 4 победы дома, 3 ничьих и 5 поражений.

Дома «Спартак» выиграл у «Уфы» (2:0), «Химок» (3:1) и «Урала» (1:0), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), «Динамо» (2:2) и «Локомотивом» (1:1), а также уступил «Лестеру» (3:4), «Легии» (0:1), «Сочи» (1:2), «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Бенфике» (0:2).

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