«Спартак» — наша лучшая команда в Европе! Победил «Наполи» и возглавил группу
Селихов прекрасен, а Соболев опять забивает.
Селихов прекрасен, а Соболев опять забивает.
На матч «Спартак» — «Наполи» прилетел Доменико Тедеско. Хотелось, чтобы визит бывшего главного тренера красно-белых, под руководством которого команда заработала место в Лиге чемпионов (пусть только и в квалификации), принёс удачу. Кстати, Руя Виторию спросили перед игрой о желании встретиться с предшественником. «Если будет предложение пообщаться, то можно и пообщаться», — коротко ответил португалец. После слов Витории вспоминалась история о том, как с подачи Тедеско зарубили одобренный португальцем трансфер Гонсало Монтиэля.
«Спартак» против «Наполи» — это всегда огонь! В Италии хозяева забили уже на первой минуте. В Москве — тоже. Кажется, гости замёрзли, готовясь к игре на русском морозе, а особенно Лоботка: словацкий опорник привёз пенальти на ровном месте, сфолив на Промесе. Соболев точным ударом с «точки» вывел красно-белых… на первое место в группе на 18:33 среды (при равенстве очков спартаковцы опережали «партенопейцев» по «личкам»).
Команда Витории играла хорошо и с мячом, и после его потери, а «Наполи» — совсем не на уровне лидера чемпионата Италии. Мало того, что итальянцы потеряли с десяток игроков основной обоймы, так ещё и вышедшим против «Спартака» футболистам недоставало агрессии. Очевидно, Лига Европы не заряжает команду Лучано Спаллетти так, как Серия А. Гости не добегали в прессинге и контрпрессинге, поэтому хозяева имели возможность относительно спокойно выходить из обороны через пас. Футбол наказывает за недостаточный настрой, недооценку соперника.
Сегодня игрока хотя бы близкого по уровню к Марадоне в составе итальянцев не было. А вот у красно-белых эпизодами включал «режим Диего» Мозес. Так, на исходе получаса игры нигериец накрутил Руя из «Наполи» и сделал голевую передачу на Соболева. Центрфорвард «Спартака» здорово всё исполнил, оформив дубль, но позиционная игра Калиду Кулибали в этом моменте — катастрофа для одного из самых дорогих защитников мирового футбола.
Помнится, в Неаполе Мозес сказал Бакаеву, что тот не Марадона. Сегодня Виктор показал вингеру сборной России (кстати, Зелимхан отсутствовал в заявке из-за недомогания), как делать разницу на высоком уровне.
Конечно, игра, несмотря на 2:0 к перерыву, не давалась «Спартаку» легко. Но у красно-белых была свобода — и внутренняя, и на футбольном поле, которой не хватает в матчах РПЛ. А в тяжёлые моменты тащил Селихов. Дважды суперсейвы голкипера спасали хозяев от пропущенного гола в первом тайме. Проблемы приходили из опорной зоны, где не успевали Литвинов с Умяровым.
Только во втором тайме в игре «Наполи» появились скорость и интенсивность топ-команды. Да и Спаллетти внёс нужные тактические изменения. Правый защитник Ди Лоренцо всё чаще оказывался на чужой половине поля и давал ширину атакам «партенопейцев» вместе с действовавшим слева Элифом Элмасом. При этом акцент в своих атаках лидер Серии А сделал всё-таки на уязвимый левый фланг обороны красно-белых, где ошибались Айртон и Промес. «Наполи» контролировал мяч 79% времени и прижал москвичей к их штрафной. Увеличилось количество предложений между линиями, к чему «Спартак» не был готов. Сначала хозяевам повезло — гол отменили из-за офсайда, а потом Элмас всё-таки забил. Это коллективная ошибка в защите, но уж больно просто соперник увёл Кофрие из его зоны!
Витория укрепил левый фланг, поставив туда свежего Ломовицкого и отправив Промеса вперёд — поддерживать на контратаках Соболева, который выжимал из себя всё, что мог. Абсолютно логичное решение тренера. Но и португалец, и Тедеско, которого, возможно, удивила сегодняшняя игра «Спартака», несомненно, понимали: в концовке без везения никакие тактические перестановки не помогут сохранить победу.
Травма Мозеса, заменённого на Рассказова, дала «Спартаку» так нужную команде паузу на последних минутах. Жёлтая карточка Соболева — ещё одна, правда, теперь центрфорвард пропустит последний тур из-за дисквалификации. «Наполи», в конце концов, перебил москвичей — 11:9 по ударам (но в створ — 4:4). Тем не менее красно-белые выстояли, чувствуя за спиной надёжного Селихова. «Спартак» — лидер группы ЛЕ, хотя в РПЛ только 10-й после первого круга: это что-то невероятное!
Анатолий Романов