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24 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Победа в Польше — и «Спартак» в плей-офф! Все расклады для красно-белых после героического матча с «Наполи»

Разбираем турнирную ситуацию в группе С Лиги Европы.

Спартак
Легия
Лестер
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Лучшая команда группы выходит в ⅛ финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференций, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Положение команд в группе С выглядит так.

 

КомандаИВНПРМО
Спартак52129-97
Наполи521212-87
Легия42023-76
Лестер41217-75

Оставшиеся матчи.

  • 5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
  • 6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:

  • если обыграет «Легию», то другие результаты уже не будут иметь значения;
  • если сыграет вничью с «Легией», то раскладов с учетом неизвестного результата завтрашней встречи «Лестер» — «Легия» несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».

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«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в ⅛ финала турнира. Рассмотрим варианты, при которых это произойдет:

  • «Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;.
  • все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.

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Самое главное — что москвичам больше не надо оглядываться на результаты других матчей, чтобы попасть в плей-офф, все зависит только от самого «Спартака». Никто не гарантирует победу над «Легией», но очевидно, что это выполнимая и совсем не фантастическая задача.

К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады:

  • «Спартак» проиграет «Легии»;.
  • «Наполи» не проиграет «Лестеру»;.
  • «Лестер» обыграет «Легию» или дважды сыграет вничью.

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