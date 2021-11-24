Победа в Польше — и «Спартак» в плей-офф! Все расклады для красно-белых после героического матча с «Наполи»
Разбираем турнирную ситуацию в группе С Лиги Европы.
Разбираем турнирную ситуацию в группе С Лиги Европы.
«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
Лучшая команда группы выходит в ⅛ финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференций, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Положение команд в группе С выглядит так.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|Наполи
|5
|2
|1
|2
|12-8
|7
|Легия
|4
|2
|0
|2
|3-7
|6
|Лестер
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
Оставшиеся матчи.
Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:
«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в ⅛ финала турнира. Рассмотрим варианты, при которых это произойдет:
Самое главное — что москвичам больше не надо оглядываться на результаты других матчей, чтобы попасть в плей-офф, все зависит только от самого «Спартака». Никто не гарантирует победу над «Легией», но очевидно, что это выполнимая и совсем не фантастическая задача.
К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады: