«Шахтер» и «Бешикташ» вылетели из еврокубков

«Шахтер» уступил «Интеру» (0:2) и с одним очком занимает последнее место в группе D. «Бешикташ» проиграл «Аяксу» (1:2). Турецкий клуб также идет последним в группе С, не имея очков в активе. Обе команды потеряли шансы подняться хотя бы на третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы.