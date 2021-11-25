Почти идеальный матч Соболева, ложь Спаллетти, визит Тедеско. Руй Витория — о победе над «Наполи» и о том, что ее окружало

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы рассказал о сути конфликта с Лучано Спаллетти, который отказался пожимать португальцу руку после игры, заявил, что Александр Соболев провел практически идеальный матч, а также прокомментировал визит на стадион Доменико Тедеско.

— Спасибо за теплый прием, — начал пресс-конференцию с благодарности встретившим его аплодисментами журналистам Руй Витория. — Это очень важная победа над сильным соперником — лидером чемпионата Италии. В первую очередь хотел бы сказать, что с тактической точки зрения мы сыграли хорошо. Футболисты показали отличную игру, выполнили все установки, перекрывали зоны и хорошо развивали те атаки, что у нас были. Во втором тайме соперник был силен. Они перестроились, начали создавать нам проблемы. Но и мы сыграли хорошо — и это отличная победа.

— «Спартак» тяжело провел начало второго тайма. Почему вы не сделали замены раньше? Как вообще оцените этот отрезок?

— Ну, я считаю, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. У нас было много хороших моментов, особенно в первом тайме. И во втором тайме — особенно наши латерали — перестроились, игра пошла более компактная. Соперник усложнил нам задачу. И когда вышел Ломовицкий, мы сбалансировали игру и чаще стали выходить в атаку. Когда наша атакующая тройка хорошо прессинговала, ситуация улучшалась. И, несмотря на ошибки, команда показывала хорошие тактические решения и строго действовала в обороне.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWqtWVusWcc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Снова у вас некое недопонимание со Спаллетти. Лучано сказал, что вы не поприветствовали его перед матчем. Как вы видите эту ситуацию?

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— Он это сказал? Он говорит неправду. До игры я всегда здороваюсь с тренером соперника. Сделал это и сегодня, но Спаллетти не было на скамейке — штаб был, а его нет. Потом уже начался матч… Вот и все. То же самое будет, если тренер команды третьей лиги не дождется лучшего тренера мира. Это нормально. Спаллетти такой же тренер, как и я, — все в равных условиях. Так что если он так говорит — он врет, он неправ. Я подходил к скамейке «Наполи».

— Почему Спартак отлично играет в Лиге Европы, но не может найти концентрацию или мотивацию на игры чемпионата России?

— Это вопросы, которые мы и сами себе задаем. Мы сыграли пять отличных матчей в Лиге Европы. Проиграли два матча дома — это были разочаровывающие поражения. К сожалению, есть расхождение между тем, как складывается матч, и результатами. Порой есть усталость — не хватает стабильности. Плюс у нас довольно плотный график матчей, что тоже усложняет жизнь. Будь больше времени на подготовку, ситуация была бы иной. Ну и скажу, что стиль, в котором проходят наши матчи в РПЛ и Европе, — разный.

— Умяров и Литвинов — это основная пара в центре поля на сегодня?

— Они показывают фантастическую игру. Так же, как и Игнатов, так же, как и вся команда. Это молодые парни, они показывают отличный характер, отличные качества. И, что мне больше всего нравится, к тактическим вопросам они подходят со всей серьезностью. Игнатов делает в атаке именно то, что мы просим его делать. Отдельно отмечу: те, о ком вы спросили, — это будущее «Спартака» и сборной России.

— Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

— У Мозеса небольшое повреждение, надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование. У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.

— Как оцените игру Соболева? Сильно его будет не хватать в Варшаве?

— Думаю, это была лучшая игра Соболева в сезоне. Без пары потерь мяча она была бы вообще идеальной. Он показал себя прекрасно, помогал и впереди, и в обороне. Постоянно угрожал воротам. Его действия давали больше свободы Промесу, Мозесу и Игнатову. Мы с ним проговаривали момент в матче с «Краснодаром», когда он пытался пробить головой. И сегодня он забил в такой ситуации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWqchpIM4ho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWqchpIM4ho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWqchpIM4ho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы говорили, что готовы встретиться с Доменико Тедеско. Удалось пообщаться с ним?

— Сегодня я был озабочен совсем другими вещами, так что вопрос бессмысленный. Мне было важнее, что у нас в команде, а не то, пришел кто-то на стадион или нет.

— В конце игры вы обращались за помощью к болельщикам. Что сказали бы им сейчас?