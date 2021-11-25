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09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почти идеальный матч Соболева, ложь Спаллетти, визит Тедеско. Руй Витория — о победе над «Наполи» и о том, что ее окружало

Что говорил главный тренер красно-белых после исторической победы.

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы рассказал о сути конфликта с Лучано Спаллетти, который отказался пожимать португальцу руку после игры, заявил, что Александр Соболев провел практически идеальный матч, а также прокомментировал визит на стадион Доменико Тедеско.

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— Спасибо за теплый прием, — начал пресс-конференцию с благодарности встретившим его аплодисментами журналистам Руй Витория. — Это очень важная победа над сильным соперником — лидером чемпионата Италии. В первую очередь хотел бы сказать, что с тактической точки зрения мы сыграли хорошо. Футболисты показали отличную игру, выполнили все установки, перекрывали зоны и хорошо развивали те атаки, что у нас были. Во втором тайме соперник был силен. Они перестроились, начали создавать нам проблемы. Но и мы сыграли хорошо — и это отличная победа.

— «Спартак» тяжело провел начало второго тайма. Почему вы не сделали замены раньше? Как вообще оцените этот отрезок?

— Ну, я считаю, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. У нас было много хороших моментов, особенно в первом тайме. И во втором тайме — особенно наши латерали — перестроились, игра пошла более компактная. Соперник усложнил нам задачу. И когда вышел Ломовицкий, мы сбалансировали игру и чаще стали выходить в атаку. Когда наша атакующая тройка хорошо прессинговала, ситуация улучшалась. И, несмотря на ошибки, команда показывала хорошие тактические решения и строго действовала в обороне.

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— Снова у вас некое недопонимание со Спаллетти. Лучано сказал, что вы не поприветствовали его перед матчем. Как вы видите эту ситуацию?

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— Он это сказал? Он говорит неправду. До игры я всегда здороваюсь с тренером соперника. Сделал это и сегодня, но Спаллетти не было на скамейке — штаб был, а его нет. Потом уже начался матч… Вот и все. То же самое будет, если тренер команды третьей лиги не дождется лучшего тренера мира. Это нормально. Спаллетти такой же тренер, как и я, — все в равных условиях. Так что если он так говорит — он врет, он неправ. Я подходил к скамейке «Наполи».

— Почему Спартак отлично играет в Лиге Европы, но не может найти концентрацию или мотивацию на игры чемпионата России?

— Это вопросы, которые мы и сами себе задаем. Мы сыграли пять отличных матчей в Лиге Европы. Проиграли два матча дома — это были разочаровывающие поражения. К сожалению, есть расхождение между тем, как складывается матч, и результатами. Порой есть усталость — не хватает стабильности. Плюс у нас довольно плотный график матчей, что тоже усложняет жизнь. Будь больше времени на подготовку, ситуация была бы иной. Ну и скажу, что стиль, в котором проходят наши матчи в РПЛ и Европе, — разный.

— Умяров и Литвинов — это основная пара в центре поля на сегодня?

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— Они показывают фантастическую игру. Так же, как и Игнатов, так же, как и вся команда. Это молодые парни, они показывают отличный характер, отличные качества. И, что мне больше всего нравится, к тактическим вопросам они подходят со всей серьезностью. Игнатов делает в атаке именно то, что мы просим его делать. Отдельно отмечу: те, о ком вы спросили, — это будущее «Спартака» и сборной России.

— Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

— У Мозеса небольшое повреждение, надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование. У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.

— Как оцените игру Соболева? Сильно его будет не хватать в Варшаве?

— Думаю, это была лучшая игра Соболева в сезоне. Без пары потерь мяча она была бы вообще идеальной. Он показал себя прекрасно, помогал и впереди, и в обороне. Постоянно угрожал воротам. Его действия давали больше свободы Промесу, Мозесу и Игнатову. Мы с ним проговаривали момент в матче с «Краснодаром», когда он пытался пробить головой. И сегодня он забил в такой ситуации.

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— Вы говорили, что готовы встретиться с Доменико Тедеско. Удалось пообщаться с ним?

— Сегодня я был озабочен совсем другими вещами, так что вопрос бессмысленный. Мне было важнее, что у нас в команде, а не то, пришел кто-то на стадион или нет.

— В конце игры вы обращались за помощью к болельщикам. Что сказали бы им сейчас?

— Я не очень хорошо понимаю по-русски. Наши болельщики создают отличную атмосферу. Что было важно сегодня — они создали стрессовую ситуацию для соперника на последних минутах. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и помог одержать нам эту важную, если не сказать важнейшую победу.

Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
Наполи
 Джигурда нокаутом выиграл у Кушанашвили в лиге «Наше Дело»
Витория — это Романцев нашего времени. Но есть одно «но»
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