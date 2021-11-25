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09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«С “Наполи” я видел, что “Спартак” хочет победить или умереть». Романцев — о победе над итальянцами

Легендарный тренер прокомментировал «СЭ» яркую победу «Спартака» в Лиге Европы над «Наполи» — 2:1.

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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— Олег Иванович, начнем с одиннадцатиметрового. Что это — спорная благосклонность судьи по отношению к хозяевам или очевидный фол на Промесе?

— Если сесть в кресло ВАР и изучить момент скрупулезно, то решение верное. Но если бы рефери оставил сей момент без внимания, то, думаю, никто бы в него камень не бросил. Что касается моего мнения, то скорее пенальти был, чем не был.

— Знаю, что вы не любите выделять лучших игроков. И все-таки кто — Селихов или Соболев?

— Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй и сегодня у «Спартака» есть надежный голкипер.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Но обычно выделяют того, кто забивает?

— Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться «Спартаку» того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!

— Сегодняшняя победа «Спартака» над лидером чемпионата Италии — это характер, тактика или настрой?

— В этот вечер я увидел команду, которая хотела или победить, или умереть. Пусть на меня не обидятся, но это во все времена отличало наш «Спартак» от остальных. Таким его всегда хотят видеть и болельщики.

— Почему же «Спартак» такой не всегда?

— Спросите что-нибудь попроще…

Автор: Александр Львов

Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
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