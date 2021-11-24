Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брюгге
РБ Лейпциг
04
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Сити
ПСЖ
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль
Порту
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетико
Милан
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф
Реал
03
Футбол. Еврокубки
24.11
Бешикташ
Аякс
12
Футбол. Еврокубки
24.11
Интер
Шахтер Д
20
Футбол. Еврокубки
24.11
Спартак
Наполи
21
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
24 ноября, источник: Чемпионат.com

Украине плохо в Европе. «Шахтёр» и «Динамо» в ЛЧ: 10 игр, 0 побед, разница мячей 2−20

Обе команды — досрочно последние в своих группах.

Шахтер Д
Динамо КЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Украинские клубы провалили сезон в Лиге чемпионов. Киевское «Динамо» и «Шахтёр» за тур до конца группового этапа обеспечили себе последнее место в своих группах.

Киевляне проиграли четыре матча из пяти и набрали одно очко. «Шахтёр» мог побороться за евровесну, если бы в среду победил на выезде «Интер», но справиться с грандом из Италии на чужом поле, как и на своём, дано только «Спартаку» (да, мы про «Наполи»).

Первый тайм оставил приятные эмоции: «Интер» и «Шахтёр» много атаковали, моментами играли без центра поля и создали кучу моментов у ворот друг друга. У итальянцев к голу были близки Барелла, Джеко и Мартинес, но забил Перишич. Правда, из офсайда. «Шахтёр» пробил в створ дважды — Ханданович легко справился.

Во время загрузки произошла ошибка.

У второго тайма был такой же сценарий, как у первого. «Интер» не устраивала ничья, и на 61-й минуте они всё-таки повели в счёте. Эдин Джеко поймал отскок на линии штрафной, в касание пробив под дальнюю штангу. Мощный удар, без шансов для Трубина. Увеличил разницу в счёте на 67-й минуте Джеко. Он переправил мяч головой в сетку на дальней штанге после мягкого заброса Перишича.

«Шахтёр» мог забить на 82-й минуте, но мяч после удара Додо необъяснимым образом не закатился в ворота, пройдя вдоль ленточки. Таким образом, украинская команда проиграла четвёртый матч и с одним очком занимает последнее место. «Шахтёр» не пробьётся в Лигу Европы, даже если обыграет дома «Шериф». У украинских команд чудовищные показатели в этом сезоне ЛЧ — 10 матей, ни одной победы, два очка, разница голов — 2−20.

Не пройдёт, скорее всего, в плей-офф Лиги конференций и «Заря», занимающая третье место после четвёртого тура.

Павел Прохоров

Читайте также
Интер
2:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер Д
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь