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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера поблагодарил Виторию после победы «Спартака» над «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Спартак
Наполи
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Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» провел идеальную игру. Футболисты действовали осторожно, почти не ошибались, но при этом не боялись соперника. Это очень важная победа в психологическом плане, она дает футболистам понимание, что у них есть все качества, чтобы стать отличной командой. Также спасибо тренеру, который хорошо подготовил ребят к этому матчу, — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» поднялся на первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».

Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
Наполи
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