Каррера поблагодарил Виторию после победы «Спартака» над «Наполи»

— «Спартак» провел идеальную игру. Футболисты действовали осторожно, почти не ошибались, но при этом не боялись соперника. Это очень важная победа в психологическом плане, она дает футболистам понимание, что у них есть все качества, чтобы стать отличной командой. Также спасибо тренеру, который хорошо подготовил ребят к этому матчу, — сказал Каррера «СЭ».