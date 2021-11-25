Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.11
Брюгге
РБ Лейпциг
05
Футбол. Еврокубки
24.11
Манчестер Сити
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
24.11
Ливерпуль
Порту
20
Футбол. Еврокубки
24.11
Атлетико
Милан
01
Футбол. Еврокубки
24.11
Спортинг
Боруссия Д
31
Футбол. Еврокубки
24.11
Шериф
Реал
03
Футбол. Еврокубки
24.11
Бешикташ
Аякс
12
Футбол. Еврокубки
24.11
Интер
Шахтер Д
20
Футбол. Еврокубки
24.11
Спартак
Наполи
21
Все события
Фоторепортажи
30Спасения Селихова, два гола Соболева, довольный Тедеско. Главные фото победы «Спартака» над «Наполи»
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
01:22 (мск), источник: Sport24

«Реал» разгромил «Шериф» на выезде, лишив молдавский клуб шансов на плей-офф ЛЧ

«Реал» разгромил на выезде «Шериф» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Реал
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 30-й минуте матча Давид Алаба открыл счет в игре, на 45+2 минуте Тони Кроос забил второй мяч, Карим Бензема на 55-й довел счет до разгромного.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 5 игр «Реал» занимает первую строчку в группе D (12 очков), «Интер» идет вторым (10), третий — «Шериф» (6), четвертый — донецкий «Шахтер» (1).

Таким образом, «Реал» и «Интер» уже обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ, «Шериф» отправится в Лигу Европы, а «Шахтер» лишается еврокубкой весны.

Читайте также
Шериф
0:3
Первый тайм: 0:0
Реал
 Одна из самых красивых спортсменок России дала очень необычный автограф, расписавшись на пикантной части тела
Американка, которая лижет в прямом эфире, стала жертвой домогательств
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь