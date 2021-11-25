«Реал» разгромил «Шериф» на выезде, лишив молдавский клуб шансов на плей-офф ЛЧ
«Реал» разгромил на выезде «Шериф» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Реал
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
«Реал» разгромил на выезде «Шериф» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 30-й минуте матча Давид Алаба открыл счет в игре, на 45+2 минуте Тони Кроос забил второй мяч, Карим Бензема на 55-й довел счет до разгромного.
После 5 игр «Реал» занимает первую строчку в группе D (12 очков), «Интер» идет вторым (10), третий — «Шериф» (6), четвертый — донецкий «Шахтер» (1).
Таким образом, «Реал» и «Интер» уже обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ, «Шериф» отправится в Лигу Европы, а «Шахтер» лишается еврокубкой весны.