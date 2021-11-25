«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы А, прошедшая в среду в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе (60-я минута) «Манчестер» ответил точными ударами Рахима Стерлинга (63) и Габриэля Жезуса (76).
В другом матче квартета А немецкий «РБ Лейпциг» разгромил в гостях бельгийский «Брюгге» — 5:0. У победителей отличились Кристофер Нкунку (12, 90+3), Эмиль Форсберг (17 — с пенальти, 45) и Андре Силва (26).
«Манчестер Сити» набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе. «ПСЖ» с восемью баллами гарантировал себе вторую строчку. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. На счету «РБ Лейпциг» и «Брюгге» по четыре очка. Немецкий клуб располагается выше в таблице по дополнительным показателям.