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01:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы А, прошедшая в среду в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе (60-я минута) «Манчестер» ответил точными ударами Рахима Стерлинга (63) и Габриэля Жезуса (76).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче квартета А немецкий «РБ Лейпциг» разгромил в гостях бельгийский «Брюгге» — 5:0. У победителей отличились Кристофер Нкунку (12, 90+3), Эмиль Форсберг (17 — с пенальти, 45) и Андре Силва (26).

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе. «ПСЖ» с восемью баллами гарантировал себе вторую строчку. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. На счету «РБ Лейпциг» и «Брюгге» по четыре очка. Немецкий клуб располагается выше в таблице по дополнительным показателям.

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2:1
Первый тайм: 0:0
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