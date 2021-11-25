«Ливерпуль» выиграл в пятом матче Лиги чемпионов подряд

Английская команда ещё до матча гарантировала себе первое место в группе, поэтому несколько игроков основы отсутствовали в стартовом составе. Счёт в матче был открыт на 52-й минуте. Сделал это Тьяго Альканатара, а на 70-й минуте лучший бомбардир мерсисайдцев Мохамед Салах укрепил преимущество хозяев — 2:0.