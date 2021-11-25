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01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» выиграл в пятом матче Лиги чемпионов подряд

«Ливерпуль» на своём поле обыграл португальский «Порту» со счётом 2:0 и набрал 15 из 15 возможных очков в пяти турах группового этапа Лиги чемпионов.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Английская команда ещё до матча гарантировала себе первое место в группе, поэтому несколько игроков основы отсутствовали в стартовом составе. Счёт в матче был открыт на 52-й минуте. Сделал это Тьяго Альканатара, а на 70-й минуте лучший бомбардир мерсисайдцев Мохамед Салах укрепил преимущество хозяев — 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы D. «Порту» с пятью очками идёт на втором месте. По четыре очка имеют в своём активе «Атлетико» и «Милан», однако итальянцы стоят выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

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