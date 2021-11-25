Месси, Неймара и Мбаппе мало. «ПСЖ» не соперник «Манчестер Сити»

Два претендента на победу в Лиге чемпионов снова встретились. В первом круге выиграл «ПСЖ» (2:0), а Лео Месси в тот день сделал своё первое результативное действие в составе парижан — забил гол. Перед вторым матчем с «Манчестер Сити» (кстати, юбилейным, 10-м, для аргентинца за французскую команду) у Месси было уже 4+1 в этом сезоне.

«Иногда, когда Месси владеет мячом, он не знает, что собирается делать. Поэтому представьте, как вы должны это узнать. Я не могу сказать игрокам, что Лео будет делать с мячом…» — признался Хосеп Гвардиола, говоря о Месси накануне очередной встречи со своим бывшим игроком.

Тем не менее, несмотря на присутствие у «ПСЖ» супертрио Месси — Неймар — Мбаппе, игра с самого начала шла с большим преимуществом команды Гвардиолы. «Манчестер Сити» ошеломил соперника высокими скоростями, прессингом и контрпрессингом, а парижане не всегда успевали за соперником и, владея мячом, старались просто сбивать темп. Конечно, если не находили возможность для резкого контрвыпада, как, например, перед перерывом, когда Джон Стоунз почувствовал себя то ли Месси, то ли Неймаром и принялся набивать мяч в центре поля. Вот тогда «ПСЖ» выстрелил: после перехвата организовал убойный момент — Килиан Мбаппе простил англичан.

В целом же статистика отражала происходившее на поле в первом тайме. Хозяева нанесли значительно больше ударов — 11:3 (в створ — 3:1), выполнили намного больше передач на чужой трети поля — 145 против 37. Гостей выручал Кейлор Навас, спасла и штанга. Пока с точки зрения коллективных действий «Ман Сити» на другом уровне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NFWR1bvDzls" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Месси за 45 минут отметился 24 касаниями мяча, 85% точных пасов и одной обводкой. Ударов по воротам и ключевых передач у него было ноль. Забавно, что Навас даже чаще встречался с мячом, чем Лео, Неймар или Мбаппе. Защите тройка форвардов «ПСЖ» тоже помогала постольку-поскольку. Звёзды Парижа перекрывали центр и полуфланги, но, скорее, занимали позиции, нежели по-настоящему работали без мяча. Поэтому «Ман Сити» имел достаточно свободы для развития, разгона своих атак.

Зато в начале второго тайма Месси во многом сделал гол «ПСЖ»! Парижане вышли из обороны за счёт взаимодействия Лео с Неймаром, потом аргентинец сыграл в стенку с Андером Эррерой, и после прострела Месси мяч попал к Мбаппе. На этот раз Килиан был хладнокровным киллером — пробил между ног Эдерсону. Обидный гол для голкипера.

Однако «ПСЖ» вёл всего 13 минут. Страсти на поле накалились после пары конфликтов, игроки «Ман Сити» завелись и быстро отыгрались. Центрхавы парижан, оставшись без поддержки форвардов при обороне, не помешали соперникам разыграть мяч перед штрафной и дали пройти забросу за спины защитникам. В результате Рахим Стерлинг забил после прострела. Вингер сборной Англии, попавший в основу лишь пять раз в этом сезоне АПЛ и Лиги чемпионов, доказывает Гвардиоле, что ещё способен на большие дела.

«Ман Сити» по игре всё-таки заслуживал победы. Команда Гвардиолы продолжала атаковать, несмотря на то что лидера группы устраивала, в общем-то, и ничья, и наиграла на второй гол, который состоялся ещё через 13 минут. Рияд Марез, Бернарду Силва и Габриэл Жезус сделали всё красиво, показав, что в этом матче на поле не одно супертрио.