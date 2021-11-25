11 команд ЛЧ гарантировали себе место в плей-офф перед шестым туром группового этапа

По его итогам стало известно сразу об 11 командах, которые гарантировали себе место в плей-офф.

Напомним, перед началом 5-го тура место в ⅛ финала завоевали: «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Аякс».

Сейчас к ним присоединились: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Спортинг».

В Лигу Европы вышли досрочно: «Зенит», «Шериф» и «Боруссия Д».

Потеряли все шансы на евровесну: «Шахтёр», «Динамо Киев», «Бешикташ», «Мальмё».

Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 7—8 декабря . Плей-офф стартует в следующем году.