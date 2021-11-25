11 команд ЛЧ гарантировали себе место в плей-офф перед шестым туром группового этапа
Лига чемпионов: таблица и календарь
Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
По его итогам стало известно сразу об 11 командах, которые гарантировали себе место в плей-офф.
Напомним, перед началом 5-го тура место в ⅛ финала завоевали: «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Аякс».
Сейчас к ним присоединились: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Спортинг».
В Лигу Европы вышли досрочно: «Зенит», «Шериф» и «Боруссия Д».
Потеряли все шансы на евровесну: «Шахтёр», «Динамо Киев», «Бешикташ», «Мальмё».
Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов состоится
Финал Лиги чемпионов УЕФА — 2022 состоится 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.