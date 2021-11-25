Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Базель
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Партизан
Футбол. Еврокубки
24.11
Брюгге
РБ Лейпциг
05
Футбол. Еврокубки
24.11
Манчестер Сити
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
24.11
Ливерпуль
Порту
20
Футбол. Еврокубки
24.11
Атлетико
Милан
01
Футбол. Еврокубки
24.11
Спортинг
Боруссия Д
31
Футбол. Еврокубки
24.11
Шериф
Реал
03
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Локомотив
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Бетис
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Слован Бр
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:45
Мура
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Омония
Футбол. Еврокубки
24.11
Бешикташ
Аякс
12
Футбол. Еврокубки
24.11
Интер
Шахтер Д
20
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

11 команд ЛЧ гарантировали себе место в плей-офф перед шестым туром группового этапа

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По его итогам стало известно сразу об 11 командах, которые гарантировали себе место в плей-офф.

Читайте также
Гвардиола поквитался с командой Месси, «Реал» отомстил «Шерифу», «Милан» сохранил шансы на плей-офф

Напомним, перед началом 5-го тура место в ⅛ финала завоевали: «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Аякс».

Сейчас к ним присоединились: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Спортинг».

В Лигу Европы вышли досрочно: «Зенит», «Шериф» и «Боруссия Д».

Потеряли все шансы на евровесну: «Шахтёр», «Динамо Киев», «Бешикташ», «Мальмё».

Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 7—8 декабря. Плей-офф стартует в следующем году.

Финал Лиги чемпионов УЕФА — 2022 состоится 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Спортинг
3:1
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь