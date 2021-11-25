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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шанс исправиться: «Локомотив» примет «Лацио» в матче Лиги Европы

Футболисты московского «Локомотива» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют с римским «Лацио».

Локомотив
ЛациоЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет в четверг в Москве и начнется в 20:45 мск. «Локомотив» с двумя баллами замыкает таблицу группы Е. В активе «Лацио» пять очков. Итальянцы являются главным преследователем лидера квартета — турецкого «Галатасарая» (8). В первом круге «Лацио» дома был сильнее «Локомотива» — 2:0.

Существенные потери

В преддверии очной встречи соперники синхронно проиграли в национальных чемпионатах. «Локомотив» уступил грозненскому «Ахмату» (1:2), а «Лацио» — туринскому «Ювентусу» (0:2). Обе команды имеют потери, которые можно назвать существенными. Хозяева не смогут рассчитывать на вратаря Маринато Гилерме и хавбека Рифата Жемалетдинова. Однако есть для москвичей и хорошие новости.

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«Могу сказать, что ситуация с заявкой лучше, чем перед прошлым матчем. Тогда все было ужасно. Сейчас у нас чуть больше вариантов по составу. Что касается Федора Смолова, вполне вероятно, он сможет завтра сыграть. Мы рассчитываем на него», — сказал главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль.

У «Лацио» остается под вопросом участие в матче полузащитников Фелипе Андерсона и Педро. Продолжает восстановление главный бомбардир команды Чиро Иммобиле.

«Иммобиле сейчас в порядке. Но за последние две недели он мало тренировался из-за своей травмы», — рассказал главный тренер римлян Маурицио Сарри.

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Последний шанс

Игра против «Лацио» является для «Локомотива» ключевой. Поражение фактически лишит «железнодорожников» шансов даже на Лигу конференций. Победа вернет москвичей в борьбу за выход в весеннюю часть Лиги Европы.

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«Чтобы победить, нам нужно будет завтра показать все лучшие качества. А победа очень нужна. Мы не можем заигрываться, действовать с большим количеством коротких передач. Мы тренировали выход из обороны, выход из-под высокого прессинга. Знаем об этой сильной стороне соперника. “Лацио” очень силен, с индивидуально классными игроками. Надеюсь, что наши задумки сможем воплотить в жизнь», — подчеркнул Гисдоль.

Сарри в ответ сделал комплимент своему коллеге, отметив, что «Локомотив» прогрессирует при нем. «После смены главного тренера “Локомотив” изменился и показывает отличную игру. Матч будет непростым, завтра обеим командам понадобятся очки», — отметил тренер.

Матч обслужит арбитр Артур Диаш. Помогать ему будут ассистенты Руй Тавареш, Паулу Соареш, видеопомощник рефери Жоау Пиньейру, ассистент видеопомощника Тьягу Мартинш, а также четвертый судья Угу Мигел. Все арбитры представляют Португалию.

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