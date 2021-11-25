Рейтинг УЕФА: Россия увеличила отрыв от Украины и вплотную приблизилась к Шотландии

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24 ноября клубы из России и Украины принимали участие в еврокубковых матчах. Донецкий «Шахтёр» уступил миланскому «Интеру» (0:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов, а московский «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Это принесло России два очка и 0,4 балла в копилку рейтинга УЕФА.

Таким образом, расстояние между странами, которые борются за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилось. У российских клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла, у украинских — 31,4 балла.

Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-е место в рейтинге, имеет на своём счету 32,7 балла.