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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейтинг УЕФА: Россия увеличила отрыв от Украины и вплотную приблизилась к Шотландии

24 ноября клубы из России и Украины принимали участие в еврокубковых матчах.

Спартак
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24 ноября клубы из России и Украины принимали участие в еврокубковых матчах. Донецкий «Шахтёр» уступил миланскому «Интеру» (0:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов, а московский «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Это принесло России два очка и 0,4 балла в копилку рейтинга УЕФА.

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Таким образом, расстояние между странами, которые борются за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилось. У российских клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла, у украинских — 31,4 балла.

Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-е место в рейтинге, имеет на своём счету 32,7 балла.

Напомним, на этой неделе сыграть еврокубковый матч предстоит ещё одному представителю России. Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (»Локомотив«)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
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